Cómo conseguir entradas para el Valencia vs Barcelona: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Valencia se enfrenta al Barcelona el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Estadio Mestalla de Valencia.

El Valencia logró una impresionante victoria por 3-1 sobre el Barcelona en su enfrentamiento más reciente en Mestalla en mayo de 2026. Sin embargo, el Barcelona mantiene la ventaja en el balance general de enfrentamientos directos, tras haber ganado cuatro de los últimos cinco duelos oficiales entre ambos equipos españoles.

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¿Cuándo es el saque inicial del Valencia vs Barcelona de LaLiga?

El Valencia se enfrenta al Barcelona en el Estadio Mestalla de Valencia, España, en un partido de LaLiga. Los detalles confirmados sobre la hora de inicio se actualizarán aquí en cuanto estén disponibles.

Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

¿Cómo comprar entradas para el Valencia vs Barcelona de LaLiga?

Para comprar entradas para el Valencia CF vs. FC Barcelona en el Estadio Mestalla, sigue estas opciones principales:

Portal oficial de entradas del Valencia CF: La opción principal y más segura para comprar entradas a su precio oficial es hacerlo directamente a través del portal oficial de entradas del Valencia CF. La venta al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes de la fecha del partido.

Membresía oficial del club ("Socio / VCF Member"): Convertirse en miembro oficial del VCF da acceso prioritario a las entradas de los partidos en casa antes de que se abra la venta al público general, algo recomendable para encuentros de alta demanda como el del FC Barcelona.

Plataformas secundarias de reventa: Si las entradas se agotan a través de los canales oficiales del club, plataformas secundarias como StubHub ofrecen reventa verificada de entradas de otros aficionados o vendedores.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Valencia vs Barcelona de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Valencia CF vs. FC Barcelona del 6 de septiembre de 2026 en el Estadio Mestalla dependen del canal de compra y de la categoría del asiento:

Entrada general oficial (precio de venta oficial): Directamente en el portal oficial de entradas del Valencia CF, las entradas de categoría estándar oscilan entre 50 £ y 125 £ , mientras que los asientos de tribuna central cuestan 125 £ a 250 £+ .

Plataformas secundarias de reventa: En agregadores verificados de entradas como Live Football Tickets , los asientos más asequibles en la grada alta arrancan en torno a 140 £ y 190 £ .

Precio medio de reventa: Debido a la alta demanda de los partidos del Barcelona, el precio medio de reventa de las entradas suele situarse en torno a 420 £ y 460 £ , con los asientos más cotizados en zonas centrales y en la grada baja alcanzando importes más elevados.

Valencia vs Barcelona en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Valencia vs Barcelona

Los últimos cinco partidos del Valencia han llegado todos en pretemporada, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 2-0 sobre el Hercules el 13 de agosto, mientras que también se impuso por 2-1 al Derby County anteriormente en el verano. Las derrotas ante CD Teruel y Newcastle United enmarcan un empate con el Stoke City, lo que deja una pretemporada irregular para el Valencia al comienzo de la temporada oficial.

El balance del Barcelona en cinco partidos de pretemporada es de tres victorias y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre Al Ahly SC el 19 de agosto, después de un triunfo por 2-5 ante el Basel tres días antes. Las derrotas frente al Udinese y el Birmingham City representan los puntos más bajos de su calendario veraniego, aunque las victorias contra el Basel y el Nottingham Forest, esta última por 1-0 a domicilio, sugieren que el equipo de Flick ha ido creciendo de forma constante.

Valencia vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria en casa del Valencia por 3-1 en el Estadio Mestalla, en LaLiga, el 23 de mayo de 2026. Ese resultado llegó después de una racha de duras derrotas para el Valencia en este duelo, incluida una derrota por 6-0 en el Camp Nou en septiembre de 2025 y una derrota por 7-1 en el mismo escenario en enero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha ganado tres veces por una del Valencia, con una victoria adicional del Barcelona en una eliminatoria de la Copa del Rey. El Barcelona ha marcado 19 goles en esos cinco partidos y ha encajado siete.

Clasificación del Valencia vs Barcelona

En la clasificación actual de LaLiga, el Valencia ocupa la 17.ª posición, mientras que el Barcelona está en la 11.ª.