El Valencia se enfrenta al Athletic Club el domingo 18 de octubre de 2026 en el estadio de Mestalla, en Valencia.

El Valencia CF y el Athletic Club comparten una rivalidad histórica en el fútbol español como dos de las instituciones más emblemáticas de LaLiga. En su encuentro liguero más reciente, en mayo de 2026, el Valencia logró una ajustada victoria por 1-0 a domicilio en San Mamés.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Valencia-Athletic Club, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Valencia-Athletic Club de LaLiga?

El Valencia-Athletic Club se disputa en el estadio de Mestalla, en Valencia, el domingo 18 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

¿Cómo comprar entradas para el Valencia-Athletic Club de LaLiga?

Para conseguir entradas para el partido de LaLiga entre Valencia CF vs. Athletic Club en el estadio de Mestalla, puedes seguir estas principales opciones de compra:

1. Portal oficial de entradas del Valencia CF

Visita la tienda oficial online de entradas del Valencia CF, selecciona el partido ante el Athletic Club y elige tu grada preferida.

2. Taquillas de Mestalla

Si el partido no está agotado, las entradas generales restantes se pueden comprar directamente en las taquillas del estadio de Mestalla ( Taquillas ) en los días previos al partido o el mismo día del encuentro.

3. Paquetes VIP y hospitality oficiales

Para garantizar asiento con comida y acceso a zonas lounge, hay opciones VIP/hospitality disponibles directamente a través del sitio oficial del Valencia CF con bastante antelación respecto a la venta general estándar.

4. Mercado secundario de entradas

Si las entradas principales a través del Valencia CF están agotadas o no disponibles, puedes comprar entradas mediante plataformas secundarias como StubHub .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Valencia-Athletic Club de LaLiga?

Los precios de las entradas para Valencia CF vs. Athletic Club en el estadio de Mestalla varían según la categoría del asiento y el lugar de compra:

1. Precios oficiales del club (valor nominal)

Entrada general / asientos estándar: Las entradas de venta general oficiales a través del Valencia CF suelen oscilar entre 40 € y 85 € .

Anfiteatro / detrás de las porterías (Gol Gran/Norte): ~40 € - 55 € Gradas laterales (Grada de la Mar): ~60 € - 75 € Tribuna principal (Tribuna): ~75 € - 90 €+

Paquetes VIP y hospitality: Las opciones oficiales de hospitality con acceso a lounge, catering y asientos premium suelen situarse entre 150 € y 250 €+ .

2. Precios del mercado secundario

Reventa y plataformas de entradas: En plataformas secundarias como StubHub , los precios fluctúan en función de la demanda:

Asientos de entrada: Desde 40 € hasta 80 € en zonas altas o de fondo. Asiento medio en día de partido: Normalmente alrededor de 120 € a 170 € para vistas centrales o de anfiteatro bajo. Categoría 1 / asientos premium: Pueden situarse entre 200 € y 250 € .



Valencia-Athletic Club de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Valencia y del Athletic Club

El Valencia ha ganado uno y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en el campo del Deportivo Alavés el 15 de septiembre, que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Entre esas derrotas estuvieron un 5-0 ante el Barcelona y un 1-0 en el campo del Sevilla. En esos cinco partidos, el Valencia ha marcado dos goles y ha encajado nueve.

El Athletic Club ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más destacado fue un triunfo por 3-0 sobre el Atlético de Madrid, y también ganó 0-2 a domicilio al Celta de Vigo. Su encuentro más reciente terminó 1-1 en el campo del Elche el 12 de septiembre. El Athletic ha marcado siete goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos.

Valencia-Athletic Club: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos se disputó el 10 de mayo de 2026, cuando el Valencia ganó 0-1 en el campo del Athletic Club en LaLiga. Antes de eso, el Athletic derrotó al Valencia por 2-1 en una eliminatoria de la Copa del Rey en febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos en todas las competiciones, el Athletic Club ha ganado tres veces y el Valencia ha ganado dos.