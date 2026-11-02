El Valencia recibe al Barcelona el domingo 8 de noviembre de 2026 en el estadio de Mestalla, en Valencia.

En su enfrentamiento más reciente, en febrero de 2026, el Real Madrid logró una sólida victoria por 0-2 a domicilio en Mestalla. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en LaLiga, el Real Madrid lleva una clara ventaja con tres victorias, mientras que el Valencia solo ha conseguido una, además de un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Valencia-Real Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Valencia-Real Madrid de LaLiga?

El Valencia-Real Madrid se disputa en el estadio de Mestalla, en Valencia, el domingo 8 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 12 7 nov 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

¿Cómo comprar entradas para el Valencia-Real Madrid de LaLiga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para ver el Valencia-Real Madrid en Mestalla:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar la disponibilidad de entradas directamente en la web oficial del Valencia CF. Para partidos de gran interés como el del Real Madrid, las entradas suelen ofrecerse primero a los socios del club (Socio VCF), antes de que las localidades restantes salgan a la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Valencia-Real Madrid de LaLiga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla:

1. Canales oficiales del club

Entrada general estándar: Los precios parten de unos 40 a 70 € para localidades en la grada alta o en las esquinas, aunque las entradas para partidos de gran interés contra el Real Madrid están muy limitadas y suelen ofrecerse primero a los socios del club (Socios VCF).

Los precios parten de unos para localidades en la grada alta o en las esquinas, aunque las entradas para partidos de gran interés contra el Real Madrid están muy limitadas y suelen ofrecerse primero a los socios del club (Socios VCF). Paquetes VIP y de hospitalidad: Los paquetes oficiales de hospitalidad prémium adquiridos a través del club o de distribuidores autorizados suelen partir de unos 300 a más de 350 € por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada general: Los precios parten de unos 100 a 130 € para localidades en la grada alta detrás de las porterías, como las zonas de Gol Xicotet.

Los precios parten de unos para localidades en la grada alta detrás de las porterías, como las zonas de Gol Xicotet. Grada lateral y localidades prémium: Las localidades con mejores vistas en los laterales o en las gradas bajas suelen costar entre 180 y más de 300 € , según la demanda y la ubicación exacta del sector.

Las localidades con mejores vistas en los laterales o en las gradas bajas suelen costar , según la demanda y la ubicación exacta del sector. Reventa de entradas VIP: Las entradas de hospitalidad prémium y las localidades VIP exclusivas pueden alcanzar precios mucho más altos, de varios miles de euros en el caso de los palcos de lujo.

Valencia-Real Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Valencia y el Real Madrid

El Valencia llega a este partido en un mal momento, tras ganar solo uno de sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su única victoria en esa racha fue a domicilio ante el Deportivo Alavés y, desde entonces, ha perdido contra la Real Sociedad, el Sevilla y el Barcelona. Esta última derrota fue un duro 5-0 en el Camp Nou. En esos cinco partidos, el Valencia solo ha marcado cuatro goles y ha encajado nueve, por lo que la confianza en Mestalla será frágil.

Los resultados recientes del Real Madrid son más irregulares de lo que sugiere su posición en la liga. El equipo de Mourinho ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cuatro partidos de LaLiga, y su resultado más reciente fue una derrota ante el Atlético de Madrid. Durante este periodo también goleó 4-1 al Rayo Vallecano y venció 2-1 al Inter en la Champions League. En esos cinco partidos marcó diez goles y encajó cinco.

Valencia-Real Madrid: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Real Madrid ganó 0-2 en Mestalla. En los últimos cinco duelos entre ambos en LaLiga, el Real Madrid presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una del Valencia y un empate. El Real Madrid ha marcado once goles en esos cinco partidos, mientras que el Valencia ha anotado cinco, lo que pone de manifiesto el dominio reciente del club del Bernabéu en este enfrentamiento.