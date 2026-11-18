El Frosinone recibe al Udinese el viernes 11 de diciembre de 2026 en el Bluenergy Stadium - Stadio Friuli de Udine.

Su enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 26 de mayo de 2024, en una última jornada decisiva de la temporada de Serie A en la que el Udinese logró una crucial victoria a domicilio por 1-0 en el Stadio Benito Stirpe. Antes de aquel triunfo por la mínima, sus duelos, incluido un empate 0-0 anterior en la temporada 2023-24, también habían sido a menudo partidos tácticos ajustados y con pocos goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Frosinone-Udinese, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Udinese-Frosinone de la Serie A?

El Frosinone-Udinese se juega en el Bluenergy Stadium - Stadio Friuli de Udine el viernes 11 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Udinese-Frosinone de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Udinese-Frosinone de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Las entradas para los partidos del Udinese Calcio en el Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) se venden a través del portal oficial del club (udinese.it/tickets) y de sus tiendas oficiales. Quienes poseen la tarjeta Udinese Membership tienen acceso prioritario a la preventa antes de que salgan a la venta las entradas para el público general.

Las entradas para los partidos del Udinese Calcio en el Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) se venden a través del portal oficial del club (udinese.it/tickets) y de sus tiendas oficiales. Quienes poseen la tarjeta Udinese Membership tienen acceso prioritario a la preventa antes de que salgan a la venta las entradas para el público general. Entradas para la afición visitante: La afición visitante se ubica en el Settore Ospiti del Bluenergy Stadium (el sector visitante de la Curva Sud), con un cupo de unas 1.300 localidades. La taquilla del club visitante se encarga directamente de su distribución.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas para el público general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Udinese-Frosinone de la Serie A?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Udinese-Frosinone de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Gradas de fondo (Curva Nord / Curva Sud): Generalmente, entre 25 € y 35 € .

Generalmente, entre . Distinti / gradas laterales: Habitualmente, entre 40 € y 60 € .

Habitualmente, entre . Tribuna / grada principal: Entre 70 € y más de 150 € .

Entre . Paquetes oficiales de hospitalidad y VIP: Parten de unos 250 € a más de 350 € .

Parten de unos . Entradas para la afición visitante: Generalmente, entre 25 € y 40 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Curva / sectores detrás de las porterías: Rondan los 30 € a 55 € .

Rondan los . Distinti / gradas laterales: Generalmente, entre 60 € y 110 € .

Generalmente, entre . Tribuna / sectores laterales centrales: Habitualmente, entre 120 € y más de 180 € .

Habitualmente, entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Alcanzan 250 € o más de 300 €.

Udinese-Frosinone: estado de forma reciente

El estado de forma reciente del Udinese es preocupante. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Serie A y su único punto llegó en un empate sin goles ante el Parma. Las derrotas contra la Roma (5-2), el Milan (2-0), el Lecce (3-0) y, más recientemente, el Venezia (2-1) dibujan el panorama de un equipo falto de confianza y con dificultades para obtener resultados en todos los frentes. El cambio en el banquillo que supuso la llegada de Zanetti aún no ha dado resultados positivos.

Los últimos cinco partidos de liga del Frosinone cuentan una historia distinta: tres victorias, un empate y una derrota. Esa derrota, un 3-0 ante el Nápoles, es la excepción en una racha por lo demás productiva. Las victorias frente al Lecce (5-1) y el Torino (2-0) demuestran su capacidad ofensiva, e incluso el empate 4-4 con el Atalanta mostró a un equipo capaz de marcar con facilidad. Su única preocupación de cara a este partido es la ausencia de Raimondo, que había sido su principal referencia goleadora antes de lesionarse.

Udinese-Frosinone: enfrentamientos recientes

Los dos clubes se han enfrentado cinco veces según los registros de sus duelos directos, con resultados bastante igualados. El Udinese presenta un mejor balance reciente, con dos victorias en los últimos cinco encuentros, mientras que el Frosinone ha ganado uno. El duelo más reciente fue un partido de Serie A disputado en mayo de 2024, en el que el Udinese ganó 1-0 a domicilio al Frosinone. Dos de los cinco encuentros terminaron en empate, lo que sugiere que históricamente han sido equipos muy igualados.