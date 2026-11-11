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Cómo conseguir entradas para el Troyes-Lyon: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

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El Troyes se enfrenta al Lyon en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas.

El Troyes recibe al Lyon el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Stade de l'Aube de Troyes.

En su enfrentamiento más reciente en la Ligue 1, disputado el 4 de febrero de 2023, el Lyon logró una cómoda victoria a domicilio por 3-1 en el Stade de l'Aube. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Lyon se ha impuesto en cuatro ocasiones, mientras que el Troyes aún no ha conseguido ninguna victoria en ese periodo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Troyes contra el Lyon, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Troyes contra el Lyon de la Ligue 1?

El Troyes contra el Lyon se disputa en el Stade de l'Aube de Troyes el domingo 6 de diciembre de 2026.

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Ligue 1 - Jornada 13
Stade de l'Aube

¿Cómo comprar entradas para el Troyes contra el Lyon de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Ligue 1 entre el Troyes y el Lyon:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar los portales oficiales de venta de entradas o las taquillas tanto del Troyes (Stade de l'Aube) como del Olympique Lyonnais para adquirir entradas destinadas a socios o puestas a la venta para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Troyes contra el Lyon de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Troyes y el Lyon:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas generales estándar / zonas de aficionados: Suelen partir de aproximadamente 15 a 25 €.
  • Paquetes de hospitalidad y VIP: Por lo general, cuestan a partir de 75 € según las ventajas de hospitalidad incluidas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta primaria de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Categoría estándar / gradas superiores: Desde unos 48 a 58 €.
  • Asientos preferentes y gradas centrales: Suelen costar entre 90 y 130 €.
  • Paquetes VIP y de reventa prémium: Pueden superar los 150 € en función de lo cerca que se realice la compra del inicio del partido.

Troyes contra Lyon en la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Troyes y del Lyon

El Troyes ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Le Mans en la Ligue 1 el 31 de octubre, después de empatar sin goles con el Toulouse. Antes perdió por 1-3 contra el Lens y por 0-2 contra el Marsella. En esos cinco encuentros, el Troyes marcó cinco goles y encajó siete.

El Lyon ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido dos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Angers en la Ligue 1 el 1 de noviembre, y en ese periodo también venció al Niza y al Crystal Palace. Sufrió una derrota por 2-0 ante el PSG y otra por 3-0 contra el Hoffenheim en la Europa League. El Lyon marcó diez goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

TRO

TRO - Formulario

OM
L0-2
RCL
L1-3
TFC
D0-0
LEM
W2-0
PSG
L1-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
OL

OL - Formulario

TSG
L3-0
PSG
L2-0
SCO
W2-0
RSO
D1-1
B29
L2-0
Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Troyes contra Lyon: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Ligue 1 el 4 de febrero de 2023, cuando el Lyon ganó por 3-1 a domicilio en el Stade de l'Aube. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Lyon ha ganado cuatro veces y el Troyes ninguna; en el otro partido tampoco se impuso el Troyes. Esos cinco encuentros dejaron un total de 17 goles: 12 del Lyon y cinco del Troyes.

Cara a cara

TroyesEmpateLyon
0
0
5
Ligue 1
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Troyes
TRO
1
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Lyon
OL
3
F
Ligue 1
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Lyon
OL
4
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TRO
1
F
Ligue 1
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Troyes
TRO
0
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Lyon
OL
1
F
Ligue 1
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Lyon
OL
3
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Troyes
TRO
1
F
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
3
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Troyes
TRO
0
F
3Goles marcados14
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

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