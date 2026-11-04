El Tottenham Hotspur recibe al Ipswich Town el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

En su enfrentamiento de la Premier League de noviembre de 2024, el Ipswich Town dio la sorpresa al vencer al Tottenham por 2-1 a domicilio y lograr su primera victoria en la máxima categoría en más de dos décadas. El Tottenham se tomó la revancha unos meses después, en febrero de 2025, cuando viajó a Portman Road y se impuso con comodidad por 4-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town de la Premier League?

El Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town se juega el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Ipswich Town:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas pueden comprarse directamente a través de los portales oficiales del Tottenham Hotspur o del Ipswich Town. Según la demanda y la disponibilidad, suele ser necesario contar con una afiliación de pago al club o ser titular de un abono de temporada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes están completamente agotadas, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Ipswich Town:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general para adultos: Las entradas compradas directamente a través del club suelen costar entre 38 y 109 £ , según la zona del asiento y la categoría del partido.

Las entradas compradas directamente a través del club suelen costar entre , según la zona del asiento y la categoría del partido. Paquetes de hospitalidad prémium y experiencias VIP el día del partido: Las experiencias ofrecidas a través de los canales oficiales de los clubes parten de precios más elevados, que a menudo superan las 200 £ según el acceso a salas y las opciones de restauración incluidas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas directamente por los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios medios de reventa: las entradas para este partido suelen partir de unas 125 £ para asientos en la grada superior o en los fondos.

las entradas para este partido suelen partir de unas para asientos en la grada superior o en los fondos. Reventa de entradas prémium y VIP: Los asientos prémium, las localidades en la grada inferior cerca de la línea de medio campo o los sectores con mucha demanda pueden alcanzar las 325 £ o más, según la oferta y la demanda en cada momento.

Tottenham Hotspur contra Ipswich Town en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Tottenham Hotspur y el Ipswich Town

El Tottenham no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante el Manchester United en la Premier League, y perdió 2-3 frente al Aston Villa en un partido de liga anterior. Esa racha también incluye una derrota por 3-1 ante el Liverpool en la Copa de la Liga. El Tottenham solo ha marcado dos goles y ha encajado seis en esos cinco partidos, reflejo de sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

El Ipswich ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Manchester City en la Premier League, aunque ganó su anterior encuentro por 2-1 frente al Fulham. El equipo visitante ha marcado ocho goles y ha encajado diez en esos cinco partidos, y sus dos victorias demuestran que sabe sumar puntos cuando se presenta la oportunidad.

Tottenham Hotspur contra Ipswich Town: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en febrero de 2025, cuando el Ipswich Town recibió al Tottenham Hotspur y perdió 1-4 en la Premier League. Antes de eso, el Tottenham visitó al Ipswich en noviembre de 2024 y cayó 1-2 en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Ipswich suma dos victorias y el Tottenham otras dos, además del resultado de un amistoso de 2020 en el que el Tottenham ganó 3-0.