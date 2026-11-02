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Cómo conseguir entradas para el Tottenham Hotspur-Ipswich Town: precios de la Premier League, información del partido, venta de última hora y más

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El Tottenham Hotspur se enfrenta al Ipswich Town en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Tottenham Hotspur recibe al Ipswich Town el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

En su enfrentamiento de Premier League de noviembre de 2024, el Ipswich Town dio la sorpresa al derrotar al Tottenham por 1-2 a domicilio y lograr su primera victoria en la máxima categoría en más de dos décadas. El Tottenham se tomó la revancha unos meses después, en febrero de 2025, cuando visitó Portman Road y se impuso con comodidad por 1-4.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town de la Premier League?

El Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town se juega el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

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Premier League - Jornada 11
Tottenham Hotspur Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Ipswich Town:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas se pueden comprar directamente a través de los portales oficiales del Tottenham Hotspur o del Ipswich Town. Por lo general, se requiere ser socio de pago del club o abonado, según la demanda y la disponibilidad de entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur contra el Ipswich Town de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Ipswich Town:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entrada general para adultos: Las entradas compradas directamente al club suelen costar entre 38 £ y 109 £, según la zona del asiento y la categoría del partido.
  • Paquetes prémium de hospitalidad y experiencias VIP para el día del partido: Las experiencias adquiridas a través de los canales oficiales de los clubes tienen precios iniciales más elevados, que a menudo superan las 200 £ según el acceso a salas y las opciones de restauración incluidas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Precios habituales de reventa: las entradas para este partido suelen ofrecerse a partir de unas 125 £ para localidades en la grada superior o en los fondos.
  • Reventa de entradas prémium y VIP: las localidades prémium, los asientos de la grada inferior cerca de la línea de medio campo o los sectores de gran demanda pueden alcanzar las 325 £ o más, según la oferta y la demanda de la plataforma en cada momento.

Tottenham Hotspur contra Ipswich Town en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Tottenham Hotspur y el Ipswich Town

El Tottenham no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones: ha registrado tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante el Manchester United en la Premier League, mientras que en un partido de liga anterior perdió por 2-3 contra el Aston Villa. En esa racha también figura una derrota por 3-1 ante el Liverpool en la Carabao Cup. El Tottenham solo ha marcado dos goles en esos cinco partidos y ha encajado seis, reflejo de sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

El Ipswich ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Manchester City en la Premier League, aunque en el encuentro anterior venció por 2-1 al Fulham. El conjunto visitante ha marcado ocho goles y ha encajado diez en esos cinco partidos. Sus dos victorias demuestran que es capaz de sumar puntos cuando se le presenta la oportunidad.

TOT

TOT - Formulario

AVL
L2-3
MUN
D1-1
COV
W3-1
CHE
W0-2
CRY
W2-0
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
IPS

IPS - Formulario

EVE
L1-0
FUL
W2-1
MCI
L3-2
NFO
D1-1
HUL
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Tottenham Hotspur contra Ipswich Town: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se disputó en febrero de 2025, cuando el Ipswich Town recibió al Tottenham Hotspur y perdió por 1-4 en la Premier League. Antes de eso, el Tottenham visitó al Ipswich en noviembre de 2024 y perdió por 1-2 en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Ipswich suma dos victorias y el Tottenham otras dos, además del resultado de un amistoso de 2020 en el que el Tottenham ganó por 3-0.

Cara a cara

TottenhamEmpateIpswich
2
0
3
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
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Ipswich
IPS
2
F
Amistosos
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
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Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
10Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron4/5

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