El Tottenham Hotspur recibe al Arsenal el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

El derbi liguero más reciente se disputó el 22 de febrero de 2026 y terminó con una contundente victoria a domicilio del Arsenal por 4-1 en el Tottenham Hotspur Stadium. El Arsenal también se impuso por idéntico resultado de 4-1 en su anterior visita al Emirates Stadium, en noviembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Tottenham Hotspur contra el Arsenal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Tottenham Hotspur contra el Arsenal de la Premier League?

El Tottenham Hotspur contra el Arsenal se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el domingo 6 de diciembre de 2026.

Premier League - Jornada 14 6 dic 2026 - 11:30 Tottenham Hotspur Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur contra el Arsenal de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Arsenal, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Comprar directamente a través de los portales oficiales de entradas del Tottenham Hotspur o del Arsenal con una afiliación de pago al club. Es el método más seguro para adquirirlas a su precio oficial, aunque la disponibilidad de entradas depende de los puntos de fidelidad y de los sistemas de sorteo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se han agotado todas las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur contra el Arsenal de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Arsenal:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos: Suelen costar aproximadamente entre 71 y 109 £ .

Suelen costar aproximadamente entre . Entradas con descuento: A partir de unos 25 a 30 £ .

A partir de unos . Paquetes prémium de hospitalidad: Parten de unas 375 £ por persona y pueden superar las 1.000 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas de acceso general: Los precios suelen partir de unos 134 a 142 £ .

Los precios suelen partir de unos . Asientos de gran demanda o prémium: Los precios oscilan entre 470 y 530 £.

Tottenham Hotspur contra Arsenal de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Tottenham Hotspur y el Arsenal

El Tottenham suma cuatro victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo en casa por 2-0 ante el Crystal Palace, y antes, en esa misma racha, también ganó por 2-0 a domicilio al Chelsea. Su única derrota llegó contra el Aston Villa, un partido en el que encajó tres goles. En ese mismo periodo, el Tottenham empató 1-1 con el Manchester United. El equipo de De Zerbi ha demostrado en las últimas semanas que es capaz de ganar con regularidad tanto en casa como a domicilio.

El Arsenal ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Slavia Praga en la Champions League, y antes ganó por 1-0 al Liverpool en la Premier League. En ese mismo tramo, el Arsenal empató 2-2 con el Bayern de Múnich en Europa y quedó eliminado de la Carabao Cup tras un 1-1 ante el Fleetwood Town. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó siete goles y encajó cinco.

Tottenham Hotspur contra Arsenal: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue un partido de la Premier League disputado el 22 de febrero de 2026, que el Arsenal ganó por 4-1 en el Tottenham Hotspur Stadium. En el anterior derbi del norte de Londres, disputado en el Emirates Stadium en noviembre de 2025, el Arsenal volvió a imponerse con claridad por el mismo resultado de 4-1. En los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos equipos, el Arsenal ha ganado cuatro veces y el Tottenham una. La única victoria del Tottenham llegó en un amistoso de pretemporada en julio de 2025.