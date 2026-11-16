Para los aficionados del Arsenal y del Tottenham, nada acelera tanto el pulso ni pone tanto a prueba los nervios como un derbi del norte de Londres.

La victoria es imprescindible para ambos equipos, y ganar a su máximo rival siempre levanta la moral del vestuario y de sus apasionados seguidores.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información que necesitas antes del próximo derbi del norte de Londres, incluido cómo comprar entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el próximo derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Domingo 6 de diciembre Premier League: Tottenham vs Arsenal (16:30) Entradas Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1 o 2 de mayo (por confirmar) Premier League: Arsenal vs Tottenham (por confirmar) Entradas Emirates Stadium (Londres)

Cómo comprar entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal

Los socios de «One Hotspur» o «One Hotspur +» suelen agotar rápidamente todas las entradas disponibles para los partidos del Tottenham en casa:

« One Hotspur » es la modalidad básica de socio del Tottenham, abierta a todo el mundo y con un coste de 45 £ por temporada.

» es la modalidad básica de socio del Tottenham, abierta a todo el mundo y con un coste de 45 £ por temporada. La modalidad superior a la básica es «One Hotspur +», que cuesta 55 £ por temporada y ofrece varias ventajas adicionales, entre ellas un periodo de acceso prioritario a las entradas de 24 horas y un puesto en la lista de espera para un abono de temporada del Tottenham.

Además de comprarlas directamente a través de los portales oficiales de venta, los aficionados también pueden adquirir localidades en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan comprar entradas de última hora por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Las entradas de adulto para los partidos del Tottenham, compradas a través del club, suelen costar entre 38 y 109 £ y se dividen en tres categorías:

Categoría A (71-109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoría B (49-96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoría C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

El precio de los paquetes de hospitalidad para los partidos del Tottenham Hotspur varía según la categoría del encuentro (derbis londinenses de categoría A frente a partidos de categoría B o C), el tipo de restauración (comida callejera informal frente a alta cocina) y la ubicación del asiento (vistas panorámicas desde la zona superior frente a asientos junto a la banda a la altura del centro del campo):

Bares deportivos informales y asientos prémium (199-349 £ por persona) : Opciones de acceso más asequibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la banda, vales para puestos de comida informales, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio.

: Opciones de acceso más asequibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la banda, vales para puestos de comida informales, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio. Salones modernos de la zona superior (349-549 £ por persona) : Espacios animados como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde lo alto, comida servida en cuencos de varios platos o cocina mediterránea, paquetes de barra libre y música a cargo de un DJ después del partido.

: Espacios animados como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde lo alto, comida servida en cuencos de varios platos o cocina mediterránea, paquetes de barra libre y música a cargo de un DJ después del partido. Alta cocina y salones gastronómicos (549-999 £ por persona) : Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados en la zona central.

: Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados en la zona central. Experiencias VIP exclusivas (750-1.500 £ o más por persona) : Espacios de primer nivel para disfrutar del partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas a través de cristaleras a la zona del túnel de jugadores, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de directivos.

: Espacios de primer nivel para disfrutar del partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas a través de cristaleras a la zona del túnel de jugadores, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de directivos. Suites privadas y palcos ejecutivos (1.494-12.000 £ o más por palco): Suites cerradas y espacios de palco para entre 4 y 20 invitados. Incluyen menús personalizados de varios platos, personal de servicio propio y asientos privados en el estadio justo a la salida de la suite.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: últimos enfrentamientos directos

Fecha Resultado Estadio Febrero de 2026 Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Noviembre de 2025 Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Enero de 2025 Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Septiembre de 2024 Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Abril de 2024 Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Septiembre de 2023 Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Enero de 2023 Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Octubre de 2022 Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mayo de 2022 Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, cuando se disputó el primer derbi oficial del norte de Londres, el balance actual de enfrentamientos directos es de 86 victorias para el Arsenal, 61 para el Tottenham y 52 empates. La superioridad ha cambiado de manos a lo largo de los años, pero últimamente es el Arsenal el que domina.

El Arsenal acabó la pasada temporada 44 puntos por encima del Tottenham y el equipo de Mikel Arteta ha ganado los últimos cinco partidos consecutivos contra su rival de la ciudad. En el último enfrentamiento en el Tottenham Hotspur Stadium, disputado en febrero, el Arsenal se impuso por 4-1, con sendos dobletes de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres.