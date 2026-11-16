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Cómo conseguir entradas para el Tottenham Hotspur-Arsenal: partido de diciembre, precios para el derbi de Londres, paquetes de hospitalidad y más

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Arsenal

Podrías estar en las gradas para presenciar uno de los derbis más importantes de la temporada de fútbol, el 6 de diciembre.

Para los aficionados del Arsenal y del Tottenham, nada acelera tanto el pulso ni pone tanto a prueba los nervios como un derbi del norte de Londres. 

La victoria es imprescindible para ambos equipos, y ganar a su máximo rival siempre levanta la moral del vestuario y de sus apasionados seguidores.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información que necesitas antes del próximo derbi del norte de Londres, incluido cómo comprar entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el próximo derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Fecha

Partido (hora local)

Entradas

Estadio (ubicación)

Domingo 6 de diciembre

Premier League: Tottenham vs Arsenal (16:30)

Entradas

Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

1 o 2 de mayo (por confirmar)

Premier League: Arsenal vs Tottenham (por confirmar)

Entradas

Emirates Stadium (Londres)

Cómo comprar entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal

Los socios de «One Hotspur» o «One Hotspur +» suelen agotar rápidamente todas las entradas disponibles para los partidos del Tottenham en casa:

  • «One Hotspur» es la modalidad básica de socio del Tottenham, abierta a todo el mundo y con un coste de 45 £ por temporada.
  • La modalidad superior a la básica es «One Hotspur +», que cuesta 55 £ por temporada y ofrece varias ventajas adicionales, entre ellas un periodo de acceso prioritario a las entradas de 24 horas y un puesto en la lista de espera para un abono de temporada del Tottenham.

Además de comprarlas directamente a través de los portales oficiales de venta, los aficionados también pueden adquirir localidades en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan comprar entradas de última hora por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Las entradas de adulto para los partidos del Tottenham, compradas a través del club, suelen costar entre 38 y 109 £ y se dividen en tres categorías:

  • Categoría A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • Categoría B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • Categoría C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

El precio de los paquetes de hospitalidad para los partidos del Tottenham Hotspur varía según la categoría del encuentro (derbis londinenses de categoría A frente a partidos de categoría B o C), el tipo de restauración (comida callejera informal frente a alta cocina) y la ubicación del asiento (vistas panorámicas desde la zona superior frente a asientos junto a la banda a la altura del centro del campo):

  • Bares deportivos informales y asientos prémium (199-349 £ por persona): Opciones de acceso más asequibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la banda, vales para puestos de comida informales, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio.
  • Salones modernos de la zona superior (349-549 £ por persona): Espacios animados como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde lo alto, comida servida en cuencos de varios platos o cocina mediterránea, paquetes de barra libre y música a cargo de un DJ después del partido.
  • Alta cocina y salones gastronómicos (549-999 £ por persona): Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados en la zona central.
  • Experiencias VIP exclusivas (750-1.500 £ o más por persona): Espacios de primer nivel para disfrutar del partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas a través de cristaleras a la zona del túnel de jugadores, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de directivos.
  • Suites privadas y palcos ejecutivos (1.494-12.000 £ o más por palco): Suites cerradas y espacios de palco para entre 4 y 20 invitados. Incluyen menús personalizados de varios platos, personal de servicio propio y asientos privados en el estadio justo a la salida de la suite.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: últimos enfrentamientos directos

Fecha

Resultado

Estadio

Febrero de 2026

Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Noviembre de 2025

Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham

Emirates Stadium

Enero de 2025

Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham

Emirates Stadium

Septiembre de 2024

Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Abril de 2024

Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Septiembre de 2023

Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham

Emirates Stadium

Enero de 2023

Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Octubre de 2022

Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham

Emirates Stadium

Mayo de 2022

Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, cuando se disputó el primer derbi oficial del norte de Londres, el balance actual de enfrentamientos directos es de 86 victorias para el Arsenal, 61 para el Tottenham y 52 empates. La superioridad ha cambiado de manos a lo largo de los años, pero últimamente es el Arsenal el que domina.

El Arsenal acabó la pasada temporada 44 puntos por encima del Tottenham y el equipo de Mikel Arteta ha ganado los últimos cinco partidos consecutivos contra su rival de la ciudad. En el último enfrentamiento en el Tottenham Hotspur Stadium, disputado en febrero, el Arsenal se impuso por 4-1, con sendos dobletes de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres.

TOT

TOT - Formulario

MUN
D1-1
COV
W3-1
CHE
W0-2
CRY
W2-0
LEE
L1-0
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ARS

ARS - Formulario

EVE
W2-0
FLE
L1-1
LIV
W0-1
SLP
W1-2
HUL
W1-0
Gol marcado (encajado)
7/2
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
W
W
W
W
W
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
W
W
L
W
W
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
L
L
L
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
W
L
W
W
L
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
L
W
L
W
W
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
W
W
L
L
D
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
W
W
W
W
L
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
L
W
D
L
D
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
W
L
D
D
L
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
D
D
W
W
D
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
L
W
W
W
D
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
D
L
W
L
L
13
HullHullHUL
102531111011
L
D
D
L
D
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
L
D
D
L
W
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
D
D
W
W
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
W
L
D
L
L
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
L
W
L
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
D
L
L
D
D
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
W
L
D
L
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
L
L
L
L
W
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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