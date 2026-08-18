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Cómo conseguir entradas para el Sunderland vs Fulham: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Todo lo que necesitas saber para asegurarte tu asiento en el estreno en casa del Sunderland en la Premier League en el Stadium of Light

Se presenta una temporada enorme para el Sunderland, que se ha clasificado para Europa por primera vez desde 1973 y solo la segunda en toda su historia. La Premier League sigue siendo clave, por supuesto, y la talentosa plantilla intentará hacer disfrutar a los aficionados de los Black Cats en el estreno liguero en el Stadium of Light contra el Fulham el domingo 30 de agosto.

El Sunderland superó todas las expectativas en su regreso a la Premier League la temporada pasada, al terminar séptimo y asegurarse una plaza en la Europa League de la UEFA. Ese éxito se cimentó en un impresionante balance como local, con los chicos de Régis Le Bris logrando algunas victorias memorables ante equipos como Chelsea, Tottenham, Bournemouth y, en particular, Newcastle, en el Stadium of Light.

Tú podrías estar allí para el estreno en casa del Sunderland en la Premier League el último domingo de agosto. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sunderland vs Fulham, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League Sunderland vs Fulham?

El Sunderland vs Fulham se disputa en el Stadium of Light de Sunderland el domingo 30 de agosto, con inicio previsto a las 14:00 BST.

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Premier League - Jornada 2
Stadium of Light

Cómo comprar entradas para el Sunderland vs Fulham de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club, como por ejemplo Red Memberships, One Hotspur u Official Membership. Los miembros se registran durante un periodo determinado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sunderland vs Fulham de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos de edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, como Categoría A, B o C. Los duelos destacados contra rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la Categoría A, que tiene los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador disponga de una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas para aficionados visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Comprar entradas para partidos de alta exigencia en la Premier League permite a los aficionados presenciar en directo batallas tácticas de primer nivel y talento individual de talla mundial. Si tienes intención de respaldar tus análisis del día de partido sobre el resultado final, no dejes atrás tus incentivos introductorios para clientes. Asegúrate de utilizar nuestro código promocional de betfred verificado para disfrutar hoy de excelentes ventajas en apuestas.

Forma

SUN

SUN - Formulario

LEE
L1-0
WRE
W1-0
RCL
W0-2
REN
W2-1
IPS
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FUL

FUL - Formulario

CRY
L1-2
MAL
D2-2
VFB
W1-0
CHE
L2-3
WIM
W3-0
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

SunderlandEmpateFulham
0
1
4
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
F
Copa
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Fulham badge
Fulham
FUL
3
F
Copa
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
5Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

Noticias de los equipos y plantillas

Sunderland contra Fulham alineaciones

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formación
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsD. BallardD. BallardReinildoReinildoT. MeunierT. MeunierN. MukieleN. MukieleT. HumeT. HumeE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiN. AnguloN. AnguloG. XhakaG. XhakaB. BrobbeyB. BrobbeyB. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneJ. AndersenJ. AndersenC. PalaciosC. PalaciosO. BobbO. BobbJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Sunderland

Once inicial

Fulham

Suplentes

Manager

  • R. Le Bris
  • Álvaro Arbeloa
Sunderland

Lesiones y suspensiones

Fulham

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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