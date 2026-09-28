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UEFA Nations League B
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Cómo conseguir entradas para el Suiza vs Eslovenia: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

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Suiza se enfrenta a Eslovenia en la Liga B de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas

Suiza se enfrenta a Eslovenia en un crucial encuentro de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Swissporarena de Lucerna el 3 de octubre de 2026. Este duelo de alto voltaje reúne a dos selecciones europeas competitivas, deseosas de sumar puntos vitales en la clasificación del torneo.

GOAL te ofrece todos los detalles esenciales que necesitas para asegurar tu asiento en este partido. Descubre las plataformas oficiales de compra, las opciones de precios de las entradas y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Suiza vs Eslovenia de la UEFA Nations League B?

El Suiza vs Eslovenia se disputa en el Swissporarena de Lucerna, y los detalles oficiales sobre la hora de inicio se confirmarán cuando se acerque la fecha.

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UEFA Nations League B - Jornada 3
Swissporarena

¿Dónde comprar entradas para el Suiza vs Eslovenia?

Las entradas oficiales para el partido pueden adquirirse directamente a través del portal de venta de entradas de la Asociación Suiza de Fútbol (SFV/ASF), que gestiona la venta primaria de los partidos como local de la selección de Suiza. El portal oficial es tu principal opción para asegurar entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y de venta general al público.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son tu mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza vs Eslovenia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la SFV suelen partir de 35 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, y aumentan en función de la categoría y la ubicación dentro del Swissporarena.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de reventa arrancan actualmente en 67 € por asiento, aunque las tarifas finales fluctúan según la sección, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Suiza vs Eslovenia de la UEFA Nations League B: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Suiza vs Eslovenia

Suiza ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, sin empates en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante Argentina, que puso fin a su recorrido en la Copa del Mundo en los cuartos de final. Antes de eso, venció a Colombia en los penaltis tras un empate 0-0, y derrotó a Argelia por 2-0 y a Canadá por 2-1 en la fase de grupos. Suiza marcó nueve goles y encajó cinco en esos cinco partidos, con cuatro victorias consecutivas antes de la derrota ante Argentina.

Eslovenia ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 2-1 ante Croacia, y antes empató 1-1 con Chipre. Su única victoria en esta secuencia llegó ante Montenegro, al ganar 3-2 a domicilio. Eslovenia marcó seis goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

SUI

SUI - Formulario

CAN
W2-1
ALG
W2-0
COL
W0-0
ARG
L3-1
MKD
W0-3
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SVN

SVN - Formulario

HUN
L1-0
MTN
W2-3
CYP
D1-1
CRO
L2-1
SCO
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Suiza vs Eslovenia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 0-0, en un empate de la fase de clasificación para la Copa del Mundo en Eslovenia en octubre de 2025. Antes de eso, Suiza derrotó a Eslovenia por 3-0 en casa en septiembre de 2025, en la misma fase de clasificación. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Suiza presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de Eslovenia y un empate.

Cara a cara

SwitzerlandEmpateEslovenia
3
1
1
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
0
Switzerland badge
Switzerland
SUI
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
0
F
European Championship Qualification
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
2
F
European Championship Qualification
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Switzerland badge
Switzerland
SUI
1
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
0
F
7Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5


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