Cómo conseguir entradas para el Suiza vs Escocia: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

La UEFA Nations League regresa con un sensacional duelo internacional, ya que Suiza se prepara para recibir a Escocia en el Kybunpark de San Galo. Ambas selecciones europeas están decididas a sumar el máximo de puntos en este encuentro de grupo de alto voltaje mientras pelean por una posición clave en la clasificación del torneo.

GOAL tiene todos los detalles clave sobre la logística del día de partido, el precio de las entradas y los pasos directos para asegurarte tu asiento.

¿Cuándo es el saque inicial del Suiza vs Escocia de la UEFA Nations League B?

El Suiza vs Escocia se disputa en el Sitterstadion de San Galo, con la hora de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

¿Dónde comprar entradas para el Suiza vs Escocia?

Las entradas oficiales de venta primaria se gestionan directamente a través de Ticketmaster Switzerland, que actúa como socio oficial de venta de entradas de la Asociación Suiza de Fútbol para los partidos internacionales como local en San Galo. Los aficionados deberían crear una cuenta cuanto antes en la plataforma oficial para comprar entradas estándar para el público general en cuanto se abra la venta general.

Si las asignaciones primarias se agotan por completo o determinadas categorías de asientos dejan de estar disponibles en el portal oficial, plataformas de mercado secundario como StubHub son la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza vs Escocia?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta comienzan en aproximadamente 35 € para las zonas de admisión general dentro del Kybunpark, dependiendo de la categoría de la sección del estadio.

Los precios de entrada en el mercado secundario en plataformas como StubHub arrancan en torno a 105 € cuando las asignaciones primarias estándar se agotan en los canales oficiales.

Suiza vs Escocia, UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Suiza y Escocia

Suiza llega en un gran momento, tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con una derrota. El equipo de Yakin venció a Bosnia y Herzegovina por 4-1, a Canadá por 2-1, a Argelia por 2-0 y a Colombia en los penaltis tras un empate sin goles, antes de que su racha terminara con una derrota por 3-1 ante Argentina en cuartos de final. A lo largo de esos cinco partidos, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco, con cuatro victorias consecutivas que generaron un impulso real antes de la derrota frente a Argentina.

Los últimos cinco resultados de Escocia cuentan una historia más irregular, con tres victorias y dos derrotas. Ganó a Curacao por 4-1 y a Bolivia por 4-0 en amistosos previos al torneo, luego abrió su participación en el Mundial con una victoria por 1-0 sobre Haití, antes de que las derrotas consecutivas ante Marruecos y Brasil pusieran fin a su campaña. Escocia marcó seis goles y encajó cuatro durante esa racha.

Suiza vs Escocia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1, un empate en la fase de grupos de la Euro 2024 en junio de ese año. Antes de eso, Suiza ganó 3-1 cuando ambos se enfrentaron en un amistoso en marzo de 2006. El balance de esos dos duelos registrados está igualado, con una victoria para cada uno anulada por el empate, lo que deja a ninguno de los dos con una ventaja histórica clara de cara a este encuentro de la Nations League.

Clasificación de Suiza vs Escocia