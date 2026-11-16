El Napoli recibe al Club Brugge el martes 8 de diciembre de 2026 en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

El SSC Napoli y el Club Brugge apenas se han enfrentado: sus únicos duelos oficiales anteriores tuvieron lugar en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2015/16. En aquellos partidos, el Napoli dominó por completo al equipo belga, con una contundente victoria por 5-0 en casa seguida de un ajustado triunfo por 1-0 a domicilio en Brujas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Napoli vs Club Brugge, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el SSC Napoli vs Club Brugge de Champions League?

El Napoli vs Club Brugge se disputa el martes 8 de diciembre de 2026 en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

¿Cómo comprar entradas para el SSC Napoli vs Club Brugge de Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el SSC Napoli y el Club Brugge:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial o la taquilla del SSC Napoli es la forma principal y más segura de conseguir entradas a su precio original para el partido en el estadio Diego Armando Maradona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas a través de los canales oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Champions League cuando se agotan las disponibles en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el SSC Napoli vs Club Brugge de Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el SSC Napoli y el Club Brugge:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar y generales: Suelen partir de unos 91 € a 100 € .

Suelen partir de unos a . Categorías intermedias (categoría 2 y gradas superiores): Suelen costar entre 100 € y 170 € .

Suelen costar entre y . Asientos prémium y tribuna: Los precios superan ampliamente los 200 € y llegan a más de 400 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa en Curva y Distinti inferiores: Desde aproximadamente 70 € a 90 € .

Desde aproximadamente . Distinti superiores y asientos preferentes en los laterales: Suelen costar entre 95 € y 175 € .

Suelen costar entre y . Reventa de entradas VIP y hospitalidad prémium: Los precios pueden llegar a 400 €.

SSC Napoli vs Club Brugge de Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del SSC Napoli y el Club Brugge

El Napoli ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante la Lazio en la Serie A, después de caer 4-1 ante el Porto en la Champions League y perder 2-0 contra la Juventus en liga. En esta racha también logró una convincente victoria por 4-1 en Monza. En esos cinco partidos, el Napoli ha marcado doce goles y ha encajado once.

El Club Brugge ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó 1-1 ante el Anderlecht en la Primera División A, pero antes venció 2-1 al PSV Eindhoven en la Champions League y 4-2 al Zulte Waregem en la liga belga. Durante este periodo, el Club Brugge también se impuso 3-0 al Lens en la Champions League. Ha marcado once goles y encajado cinco en esos cinco partidos.

SSC Napoli vs Club Brugge: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Europa League en noviembre de 2015, cuando el Napoli ganó 1-0 en el campo del Club Brugge. El único otro partido registrado entre ambos también se disputó en la Europa League aquella misma temporada: el Napoli ganó 5-0 en casa en septiembre de 2015. En los dos enfrentamientos registrados, el Napoli ha ganado ambas veces y el Club Brugge todavía no ha sumado ningún punto ante el equipo italiano.