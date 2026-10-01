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Cómo conseguir entradas para el SSC Napoli vs Bodoe/Glimt: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Nápoles se enfrenta al Bodoe/Glimt en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Napoli se enfrenta al Bodoe/Glimt el martes 20 de octubre de 2026 en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

Ambos equipos pelearán por puntos vitales para seguir avanzando en el formato de clasificación de liga única. Este próximo choque supone un atractivo duelo europeo entre el gigante italiano y el campeón noruego.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Napoli vs Bodoe/Glimt, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el inicio del SSC Napoli vs Bodoe/Glimt de la Champions League?

El Napoli vs Bodoe/Glimt se juega en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles el martes 20 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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¿Cómo comprar entradas para el SSC Napoli vs Bodoe/Glimt de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el SSC Napoli y el FK Bodø/Glimt en el Stadio Diego Armando Maradona, sigue estos pasos:

Sitio web oficial del SSC Napoli y vendedor de entradas:

El Napoli vende entradas a través de su sitio web oficial y de su socio autorizado de ticketing.

Tarjeta Fidelity (carné de aficionado): Los partidos de alta demanda de la Champions League suelen dar acceso prioritario a los poseedores de la Fidelity Card del Napoli (Fan Stadium Card). Si las entradas no se agotan durante la fase para miembros, salen a la venta general para el público.

¿Cuánto cuestan las entradas para el SSC Napoli vs Bodoe/Glimt de la Champions League?

Los precios de las entradas para el SSC Napoli vs FK Bodø/Glimt en la UEFA Champions League varían en función de dónde las compres, la categoría del asiento y la condición de miembro:

1. Venta oficial directa

  • Precios de categoría estándar: Los precios oficiales de las entradas a valor facial en el Stadio Diego Armando Maradona suelen oscilar entre 30 € y 150 €, según la zona:
    • Curva (A/B): Aproximadamente 30 € - 50 €
    • Distinti: Aproximadamente 50 € - 80 €
    • Tribuna Posillipo / Nisida: Aproximadamente 90 € - 150 €+

2. Mercado secundario de entradas

  • Las entradas generales más baratas en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub parten de aproximadamente 55 € a 100 €, mientras que los asientos prémium y las ubicaciones VIP suben más en función de la demanda del mercado en tiempo real.

SSC Napoli vs Bodoe/Glimt de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del SSC Napoli vs Bodoe/Glimt

El Napoli ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Bologna en la Serie A, que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Durante esa secuencia de derrotas, perdió 1-0 ante el Arsenal en la Champions League, 3-2 contra el Inter y 2-1 frente al Como en la liga. Su única otra victoria en este periodo fue un triunfo a domicilio por 2-0 en el campo del Genoa en la Serie A. El Napoli ha marcado cinco goles y ha encajado siete en estos cinco partidos.

El Bodoe/Glimt ha ganado cuatro y ha perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 sobre el Sandefjord en la Eliteserien, y antes de eso había ganado tres partidos consecutivos de liga. La única derrota en esta racha llegó en la Champions League contra el Bayern de Múnich, donde perdió 5-0. En estos cinco encuentros, el Bodoe/Glimt ha marcado quince goles y ha encajado nueve.

NAP

NAP - Formulario

COM
L1-2
INT
L3-2
ARS
L0-1
BOL
W1-0
FIO
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BOD

BOD - Formulario

RBK
W4-2
FRE
W1-2
FCB
L5-0
SAN
W3-2
BRA
L2-1
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

SSC Napoli vs Bodoe/Glimt: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos directos en reuniones anteriores entre el Napoli y el Bodoe/Glimt.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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