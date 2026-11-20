El Napoli recibe al AC Milan el domingo 13 de diciembre de 2026 en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

Ambos clubes han conquistado la Serie A en los últimos años: el Milan levantó el Scudetto en 2022 y el Napoli firmó una histórica y dominante campaña para proclamarse campeón en 2023. Sus enfrentamientos recientes han sido disputados, con resultados como la victoria del Napoli por 1-0 en abril de 2026 y su triunfo por 2-0 en la Supercopa de Italia en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Napoli vs AC Milan, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el SSC Napoli vs AC Milan de la Serie A?

El Napoli vs AC Milan se disputa en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles el domingo 13 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el SSC Napoli vs AC Milan de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el SSC Napoli vs AC Milan de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Portales oficiales de venta de entradas de los clubes: La forma más segura y directa de conseguir entradas auténticas es acudir a las webs oficiales de ambos clubes ( sscnapoli.it o acmilan.com ). Las entradas para la afición local suelen ponerse a la venta por fases: primero para los abonados, después para los titulares de tarjetas de fidelización (como la Fidelity Card / Tessera del Tifoso) y, por último, para el público general.

La forma más segura y directa de conseguir entradas auténticas es acudir a las webs oficiales de ambos clubes ( o ). Las entradas para la afición local suelen ponerse a la venta por fases: primero para los abonados, después para los titulares de tarjetas de fidelización (como la Fidelity Card / Tessera del Tifoso) y, por último, para el público general. Grada visitante (Settore Ospiti): Si apoyas al equipo visitante, debes comprar las entradas de la zona visitante a través del canal oficial de venta del club visitante, dentro del cupo reservado a su afición.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan todas las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el SSC Napoli vs AC Milan de la Serie A?

Estos son los precios estimados de las entradas para el SSC Napoli vs AC Milan de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Grada inferior estándar y fondos (Curva / Distinti Inferiori): Suelen partir de unos 20 a 45 € .

Suelen partir de unos . Grada intermedia y asientos laterales (Distinti / Tribune Laterali): Suelen costar entre 75 y 150 € .

Suelen costar entre . Gradas centrales y localidades prémium (Tribuna Centrale / Posillipo/Onore): Suelen costar entre 175 y más de 275 € .

Suelen costar entre . Paquetes oficiales de hospitalidad corporativa y VIP: Parten de unos 250 a 350 € y pueden superar los 1.000 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de localidades económicas o de grada superior: Suelen partir de unos 120 a 150 € .

Suelen partir de unos . Precio medio de las localidades de reventa: Generalmente se sitúa entre 190 y 250 € .

Generalmente se sitúa entre . Paquetes prémium para el día del partido y combinados con viaje: Suelen costar entre 250 y más de 500 €.

SSC Napoli vs AC Milan de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del SSC Napoli y el AC Milan

El Napoli ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 en casa ante la Lazio en la Serie A. Antes perdió 4-1 contra el FC Porto en la Champions League y 2-0 frente a la Juventus en liga, aunque la victoria por 4-1 ante el Monza le dio un respiro. El Napoli ha marcado nueve goles y ha encajado nueve en estos cinco partidos.

El Milan ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 1-2 ante el Genoa en la Serie A. El triunfo por 3-1 sobre el Inter en el derbi destaca en esta racha, mientras que la derrota por 0-2 ante el Ferencvaros en la Europa League y la caída por 2-4 frente al Bologna reflejan la irregularidad que Amorim trata de corregir. El Milan ha marcado nueve goles y ha encajado diez en estos cinco encuentros.

SSC Napoli vs AC Milan: resultados de sus últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de abril de 2026, cuando el Napoli ganó 1-0 en casa en la Serie A. En sus últimos cinco duelos directos, el Napoli ha ganado cuatro y el Milan uno. La única victoria del Milan llegó en septiembre de 2025, cuando se impuso por 2-1 en San Siro. El Napoli también derrotó al Milan por 2-0 en la Supercopa en diciembre de 2025.