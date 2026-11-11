El Napoli recibe al Lecce el sábado 5 de diciembre de 2026 en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026, el Napoli logró una trabajada victoria por 2–1 en casa y se llevó los tres puntos en la Serie A. En sus últimos cinco enfrentamientos oficiales, el Napoli ha dominado al Lecce con cuatro victorias y un empate. El Lecce aún busca su primer triunfo en esa racha.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Napoli contra el Lecce, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el SSC Napoli contra el Lecce en la Serie A?

El Napoli contra el Lecce se disputa en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles el sábado 5 de diciembre de 2026.

Serie A - Jornada 14 5 dic 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

¿Cómo comprar entradas para el SSC Napoli contra el Lecce de la Serie A?

Para comprar entradas para el partido de la Serie A entre el SSC Napoli y el Lecce, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La opción más directa y fiable es el portal oficial del Napoli, donde las entradas salen a la venta para el público general después de los periodos iniciales reservados a los abonados y a los titulares de tarjetas de fidelización.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el SSC Napoli contra el Lecce de la Serie A?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo partido de la Serie A entre el SSC Napoli y el Lecce:

1. Canales oficiales del club

Categorías estándar (fondos y gradas inferiores): Las localidades generales suelen partir de unos 20 € a 35 € .

Las localidades generales suelen partir de unos . Gradas de precio intermedio (sectores Distinti): Generalmente cuestan entre 45 € y 90 € , según la ubicación exacta.

Generalmente cuestan entre y , según la ubicación exacta. Localidades prémium y de tribuna: Pueden costar desde 120 € hasta más de 275 € en zonas con servicios exclusivos y en las tribunas centrales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas más económicas (gradas superiores o estándar): Suelen partir de unos 30 € a 40 € .

Suelen partir de unos . Precio medio de mercado: Se sitúa en torno a 160 € a 210 € .

Se sitúa en torno a . Reventa de entradas VIP y con servicios exclusivos: Generalmente parten de unos 85 € a más de 100 €.

SSC Napoli contra el Lecce en la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del SSC Napoli y el Lecce

El Napoli ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante la Juventus en la Serie A, con goles de Alajbegovic y Boga. Antes había vencido al Monza por 4-1 y empatado 3-3 con la Roma, aunque también cayó por 1-0 ante el Venezia anteriormente en esa serie de partidos. En esos cinco encuentros, el Napoli marcó 13 goles y encajó siete, aunque sus actuaciones han sido irregulares.

El Lecce ha ganado uno y perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única victoria en ese periodo fue un 3-0 a domicilio ante el Udinese. Desde entonces ha perdido contra el Bologna, la Juventus, el Frosinone y, más recientemente, el Genoa. Ha encajado 10 goles en esas cuatro derrotas. El equipo de Di Francesco solo ha marcado cuatro goles en sus últimos cinco encuentros.

SSC Napoli contra el Lecce: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Napoli ganó 2-1 en el Maradona en la Serie A. En sus últimos cinco duelos directos, el Napoli ha sumado cuatro victorias y un empate, mientras que el Lecce aún no ha conseguido ganar en esa racha. El Napoli ha marcado ocho goles y encajado dos en esos cinco partidos.