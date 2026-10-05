El Sporting CP se enfrenta al LASK el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estádio José Alvalade de Lisboa.

En sus tres enfrentamientos europeos anteriores en la UEFA Europa League, el conjunto austríaco LASK domina el cara a cara con dos victorias por una del Sporting. Su duelo previo más memorable llegó en octubre de 2020, cuando el LASK sorprendió al Sporting con una convincente victoria a domicilio por 4-1 en Alvalade durante la fase de clasificación de la Europa League.

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¿Cuándo es el saque inicial del Sporting CP vs LASK de la Champions League?

El Sporting CP vs LASK comienza en el Estádio José Alvalade de Lisboa el miércoles 21 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

¿Cómo comprar entradas para el Sporting CP vs LASK de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Sporting CP vs LASK de la Liga de Campeones de la UEFA en el Estádio José Alvalade de Lisboa, tienes varias opciones:

1. Plataformas oficiales del club

Sitio web y app oficiales del Sporting CP: La forma más directa y segura de comprar entradas generales o para la zona local. Las entradas se ponen primero a la venta para los socios del club (Sócios) y, después, cualquier asiento restante se abre a la venta al público.

Taquilla del Estádio José Alvalade: Puedes comprar entradas directamente en la taquilla del estadio en Lisboa en los días previos o el mismo día del partido, sujetas a disponibilidad.

Sector visitante del LASK (para aficionados visitantes): Los aficionados visitantes deben comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas del LASK, ya que las asignaciones del bloque visitante las gestiona el club visitante.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sporting CP vs LASK de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Sporting CP y LASK en el Estádio José Alvalade varían en función de si las compras a través de la venta oficial del club o de plataformas secundarias de entradas.

1. Precios oficiales del club (Estádio José Alvalade)

Entrada general / No socios: Las entradas oficiales a precio de venta al público suelen oscilar entre 25 € y 75 € , dependiendo de la categoría del asiento (detrás de las porterías frente a asientos centrales de tribuna lateral).

Socios del club (Sócios): Los socios del Sporting CP suelen recibir tarifas con descuento a partir de 15 € a 40 € .

Paquetes VIP y hospitality: Los asientos premium ejecutivos y de hospitality oficiales oscilan entre 150 € y 350 €+ , con acceso a sala y catering previo al partido incluidos.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de entradas como StubHub publican precios en las siguientes franjas según la demanda y la ubicación del asiento:

Asientos de acceso básico (graderío superior / detrás de la portería): Los precios de salida en revendedores autorizados y agregadores suelen oscilar entre 35 € y 75 € .

Asientos de categoría media y de tribuna lateral: Los asientos centrales o de anillo inferior suelen costar entre 75 € y 130 € .

Sector visitante (aficionados del LASK): Las asignaciones del bloque visitante vendidas directamente a través del LASK se fijan con los precios estándar limitados por la UEFA para aficionados visitantes, normalmente en torno a 30 € a 45 € .

Sporting CP vs LASK de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sporting CP vs LASK

El Sporting CP ha sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 10 goles a favor y cuatro en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Arouca en la Liga Portugal, y antes de eso también empató 1-1 con el Famalicão. El punto más alto de la secuencia fue una victoria por 3-1 sobre el Galatasaray en la Champions League, mientras que el triunfo por 4-0 a domicilio ante el Rio Ave también destacó como una actuación contundente en el ámbito nacional.

El LASK ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Sturm Graz en la Bundesliga austríaca, y también perdió 1-0 contra el AEK Atenas en la Champions League. En el lado positivo, una victoria por 6-1 sobre el Deutschlandsberger SC en la ÖFB Cup y un triunfo a domicilio por 3-1 ante el Wolfsberger AC demuestran que puede rendir cuando las condiciones le favorecen.

Sporting CP vs LASK: historial reciente de enfrentamientos directos

El historial entre estos clubes es breve, pero notable. El encuentro más reciente llegó en octubre de 2020, cuando el LASK ganó 4-1 en Alvalade en la fase de clasificación de la Europa League, un resultado que figura como el momento definitorio de la serie. Antes de eso, el LASK logró una victoria por 3-0 sobre el Sporting en la fase de grupos de la Europa League en diciembre de 2019, después de que el Sporting hubiera ganado el primer duelo entre ambos por 2-1 en casa en octubre de ese año. En los tres partidos registrados, el LASK lleva la ventaja con dos victorias por una del Sporting.