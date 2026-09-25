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Cómo conseguir entradas para el Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Slovan Bratislava se enfrenta al VfB Stuttgart en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Slovan Bratislava se enfrenta al VfB Stuttgart el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de liga de la UEFA Champions League 2024-25, donde el VfB Stuttgart logró una victoria a domicilio por 3-1 en Bratislava. El Slovan Bratislava buscará su primer triunfo competitivo de la historia ante el VfB Stuttgart, después de haber sumado un empate y dos derrotas en tres enfrentamientos europeos históricos.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart de la Champions League?

El Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart arranca en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla el miércoles 14 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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¿Cómo comprar entradas para el Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de Champions League entre Slovan Bratislava y VfB Stuttgart en el estadio Tehelné pole, sigue estas principales vías de compra:

  • Portal oficial de entradas del Slovan Bratislava: La fuente principal y más segura para las entradas de la zona local es la web oficial de venta de entradas del club (vstupenky.skslovan.com). El acceso prioritario suele concederse primero a los abonados, luego a los socios, antes de que el inventario restante salga a la venta general.
  • Sección visitante del VfB Stuttgart: Si apoyas al VfB Stuttgart, las entradas para la sección visitante se distribuyen exclusivamente a través de la tienda oficial de entradas del VfB Stuttgart y los cupos para socios. Los aficionados visitantes deben reservar directamente a través del club visitante.
  • Taquilla del estadio Tehelné pole: Sujeto a disponibilidad, las entradas físicas pueden comprarse en la taquilla del estadio el día del partido a partir de 1,5 horas antes del saque inicial, aunque los encuentros de alto perfil de la Champions League suelen agotarse antes por internet.
  • Plataformas del mercado secundario: Si las ventas primarias se agotan, las entradas suelen aparecer en plataformas de reventa como StubHub, aunque los precios variarán por encima de su valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Slovan Bratislava y VfB Stuttgart varían en función de la categoría de la entrada y del canal de compra:

1. Precios oficiales de valor nominal

  • Categorías locales (Tehelné pole): Los precios de las entradas generales para las zonas locales suelen oscilar entre 30 € y 90 € en función del nivel, la grada (detrás de la portería o tribuna principal) y la categoría del asiento.
  • Aficionados visitantes (sección visitante): Según la normativa de la UEFA, el precio de las entradas para los aficionados visitantes en partidos de la Champions League está limitado a un máximo de 60 €.
  • VIP y hospitality: Los paquetes premium y VIP oscilan entre 150 € y 350 €+ por entrada, en función de la comida, la bebida y las comodidades del palco incluidas.

2. Mercado secundario de entradas

Si se agotan las ventas primarias a través de los canales oficiales de los clubes, los precios de reventa en plataformas secundarias como StubHub suelen empezar en torno a 95 € y 140 € para asientos estándar, mientras que las categorías de mayor demanda o con vista central se sitúan de media entre 250 € y 320 €.

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart

El Slovan Bratislava ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y catorce en contra. Su compromiso más reciente terminó con un empate 3-3 ante el Zilina en la máxima categoría eslovaca. El punto más bajo de esa racha fue una derrota por 6-1 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, y también perdió 2-0 contra el DAC 1904 Dunajska Streda en liga. Su única victoria llegó en la fase previa de la Champions League, con un triunfo a domicilio por 2-1 ante el NK Celje.

El VfB Stuttgart ha ganado dos, no ha empatado ninguno y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, con diez goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Hoffenheim en la Bundesliga. Lo más destacado de su reciente racha fue una victoria por 3-1 sobre el Viking FK en la Champions League, y también venció 4-1 al FC Koeln en la Bundesliga. El Stuttgart cayó con contundencia ante el Bayern de Múnich por 5-1 anteriormente en esa secuencia.

SLB

SLB - Formulario

DST
L2-0
PSG
L6-1
ZIL
D3-3
MIT
W1-3
KOM
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
VFB

VFB - Formulario

FCB
L5-1
KOE
W4-1
VIK
W3-1
TSG
L2-1
BVB
L0-1
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en la Champions League 2024/25, cuando el Stuttgart ganó 3-1 en Bratislava el 21 de enero de 2025. Los clubes también se midieron en la fase previa de la Europa League en agosto de 2010, con victoria del Stuttgart por 1-0 en Bratislava antes de empatar 2-2 en el partido de vuelta en Stuttgart. En el total de los tres enfrentamientos registrados, el Stuttgart suma una victoria y un empate, mientras que el Slovan todavía no ha logrado una victoria.

Cara a cara

SlovanEmpateVfB Stuttgart
0
1
2
Liga de Campeones
Slovan badge
Slovan
SLB
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
F
Europa League Qualification
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
Slovan badge
Slovan
SLB
2
F
Europa League Qualification
Slovan badge
Slovan
SLB
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron2/3
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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