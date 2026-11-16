El Slovan Bratislava recibe al Shakhtar Donetsk el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Estadio Nacional de Fútbol de Bratislava.

El Slovan Bratislava afronta esta fase con la intención de consolidarse en la élite continental tras encontrarse con rivales difíciles en la fase de liga. El Shakhtar Donetsk llega al encuentro con una amplia trayectoria reciente en Europa y participa habitualmente en las fases de grupos y de liga de la Champions League.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk de Champions League?

El Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk se disputa el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Estadio Nacional de Fútbol de Bratislava.

Liga de Campeones - Jornada 6 9 dic 2026 - 12:45 National Football Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk de Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk de Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas o de la taquilla del SK Slovan Bratislava es la opción más fiable y segura, especialmente para los asientos de precio estándar en las zonas locales y las ventas prioritarias para socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk de Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk de Champions League:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar o general: Suelen partir de entre 30 € y 50 € .

Suelen partir de entre . Categoría 1 y asientos en los laterales: Generalmente cuestan entre 70 € y 120 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda del mercado:

Reventa de entradas de la grada superior o generales: Generalmente parten de entre 55 € y 75 € .

Generalmente parten de entre . Grada inferior y zonas de las esquinas: Suelen costar entre 90 € y 140 € .

Suelen costar entre . Reventa de entradas prémium y paquetes VIP: Suelen oscilar entre 170 € y más de 250 €.

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk de Champions League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Slovan Bratislava y el Shakhtar Donetsk

El Slovan Bratislava ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-0 ante el LASK en la Champions League, después de ganar por 1-2 a domicilio al Zeleziarne Podbrezova en la 1. Liga eslovaca. Durante esta racha, el Slovan también empató 2-2 tanto con el Trencin como con el Dukla Banska Bystrica. Marcó siete goles y encajó diez en esos cinco partidos.

El Shakhtar Donetsk ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante el Dynamo Kyiv en la Premier League ucraniana y, antes de eso, perdió 1-0 frente al Sporting CP en la Champions League. Su mejor resultado en este tramo fue una victoria por 3-0 sobre el Dynamo Kyiv en la copa. Marcó cinco goles y encajó uno en esos cinco encuentros, lo que refleja su solidez defensiva.

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre el Slovan Bratislava y el Shakhtar Donetsk. Este partido podría ser el primer encuentro oficial entre ambos clubes.