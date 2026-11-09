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Cómo conseguir entradas para el Slovan Bratislava-Real Betis: precios de la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

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El Slovan Bratislava se enfrenta al Real Betis en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Slovan Bratislava recibe al Real Betis el martes 24 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Fútbol de Bratislava.

El ŠK Slovan Bratislava y el Real Betis nunca se han enfrentado en competición oficial, por lo que este partido de la Champions League será su primer duelo oficial. El encuentro se disputará en el estadio Tehelné pole y supondrá una cita crucial para ambos clubes en su lucha por sumar puntos en la fase liga ampliada de la Champions League.

¿Cuándo empieza el Slovan Bratislava - Real Betis de la Champions League?

El Slovan Bratislava - Real Betis comenzará el martes 24 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Fútbol de Bratislava.

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¿Cómo comprar entradas para el Slovan Bratislava - Real Betis de la Champions League?

Estas son las opciones y los canales disponibles para comprar entradas para el partido de Champions League entre el Galatasaray y el Aston Villa en el RAMS Park:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta las páginas web oficiales del ŠK Slovan Bratislava y el Real Betis para obtener información sobre la venta directa a socios, la venta al público general y las taquillas.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Slovan Bratislava - Real Betis de la Champions League?

Estos son los precios estimados para el partido de la Champions League entre el Slovan Bratislava y el Real Betis, según el canal de venta:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas estándar / acceso general: Cuestan aproximadamente entre 30 € y 90 €, según la categoría y la zona del estadio.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen partir de unos 150 € y llegar a 350 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Grada superior / zonas de esquina: Las entradas estándar en la grada superior o con vistas desde una esquina cuestan desde unos 30 € hasta 135 €.
  • Zonas laterales / grada inferior: Generalmente cuestan entre 160 € y 250 € o más.
  • Zonas prémium / de alta demanda: Los precios medios de reventa alcanzan entre 280 € y 400 € o más debido a la gran demanda de entradas para los partidos de la Champions League.

Slovan Bratislava - Real Betis en la Champions League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Slovan Bratislava y el Real Betis

El Slovan Bratislava ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-0 ante la Roma en la Champions League, después de vencer por 3-0 al Spartak Trnava en la 1. Liga eslovaca. Durante esta serie también perdió por 3-0 ante el VfB Stuttgart en Europa. Sus otros puntos llegaron con un empate 1-1 frente al Skalica y una victoria a domicilio por 2-1 ante el Komarno.

El Real Betis ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 1-0 ante el Feyenoord en la Champions League, y durante esta serie también se impuso por 3-2 al Porto en Europa. La derrota por 5-2 ante el Barcelona fue la única en esos cinco encuentros, que se completan con una victoria por 5-2 frente a Osasuna y un empate 1-1 ante el Deportivo de A Coruna. El Betis ha marcado once goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

SBR

SBR - Formulario

BBY
D2-2
TRE
W0-2
POD
W1-2
LAS
L4-0
TRE
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
BVB
L2-1
ELC
W0-2
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Slovan Bratislava - Real Betis: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el Slovan Bratislava y el Real Betis. Este partido podría ser el primer duelo oficial entre ambos clubes.

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