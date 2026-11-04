El Slovan Bratislava recibe al Real Betis el martes 24 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Fútbol de Bratislava.

El ŠK Slovan Bratislava y el Real Betis no se han enfrentado antes en competición oficial, por lo que este partido de la Champions League será su primer duelo oficial. El encuentro se disputará en el estadio Tehelné pole y supondrá una cita importante para ambos clubes en su lucha por sumar puntos en la fase liga ampliada de la Champions League.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Slovan Bratislava-Real Betis, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Slovan Bratislava-Real Betis de la Champions League?

El Slovan Bratislava-Real Betis se disputará en el Estadio Nacional de Fútbol de Bratislava el martes 24 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 National Football Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Slovan Bratislava-Real Betis de la Champions League?

Estas son las opciones y los canales disponibles para comprar entradas para el Galatasaray-Aston Villa de la Champions League en el RAMS Park:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta las webs oficiales del ŠK Slovan Bratislava y del Real Betis para informarte sobre la venta directa a socios, la venta al público general y las taquillas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Slovan Bratislava-Real Betis de la Champions League?

Estos son los precios estimados para el partido de la Champions League entre el Slovan Bratislava y el Real Betis, según el canal de venta:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar / de acceso general: Cuestan aproximadamente entre 30 € y 90 € , según la categoría y la zona de asientos.

Cuestan aproximadamente entre , según la categoría y la zona de asientos. Paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen partir de unos 150 € y pueden superar los 350 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior / zonas de esquina: Las entradas estándar en la grada superior o en zonas de esquina cuestan desde unos 30 € hasta 135 € .

Las entradas estándar en la grada superior o en zonas de esquina cuestan desde unos . Laterales / grada inferior: Por lo general, cuestan entre 160 € y más de 250 € .

Por lo general, cuestan entre . Zonas prémium / de alta demanda: Los precios medios de reventa alcanzan entre 280 € y más de 400 € debido a la elevada demanda de entradas para los partidos de la Champions League.

Slovan Bratislava-Real Betis de la Champions League: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Slovan Bratislava y del Real Betis

El Slovan Bratislava ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-0 ante la Roma en la Champions League, después de vencer por 3-0 al Spartak Trnava en la 1. Liga eslovaca. En ese periodo también perdió por 3-0 ante el VfB Stuttgart en Europa. Sus otros puntos llegaron con un empate 1-1 ante el Skalica y una victoria a domicilio por 2-1 frente al Komarno.

El Real Betis ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. En su encuentro más reciente se impuso por 1-0 al Feyenoord en la Champions League, y durante este periodo también logró una victoria por 3-2 ante el Porto en Europa. La derrota por 5-2 frente al Barcelona fue su único tropiezo, mientras que una victoria por 5-2 ante Osasuna y un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna completan la serie. El Betis ha marcado once goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

Slovan Bratislava-Real Betis: Enfrentamientos directos recientes

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el Slovan Bratislava y el Real Betis. Este partido podría ser el primer duelo oficial entre ambos clubes.