Shakhtar Donetsk se enfrenta al AEK Atenas el miércoles 14 de octubre de 2026 en Stamford Bridge, en Londres.

Este partido supone el primer enfrentamiento oficial en competición europea entre los campeones ucranianos y los gigantes griegos. Ambos clubes llegan a este duelo en busca de puntos vitales en las primeras jornadas de la fase de liga única para impulsar sus opciones de clasificación para las rondas eliminatorias.

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¿Cuándo es el saque inicial del Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas de la Champions League?

El Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas arranca en Stamford Bridge, en Londres, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stamford Bridge

¿Cómo comprar entradas para el Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de Champions League entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas, puedes seguir estas opciones principales:

Canales oficiales de los clubes: Consulta los portales oficiales de venta de entradas del Shakhtar Donetsk o del AEK Atenas una vez que se abra la venta para socios del club, abonados o público general.

Venta del recinto neutral/estadio anfitrión: Como el Shakhtar Donetsk disputa algunos partidos europeos como local en recintos neutrales designados, como Stamford Bridge en Londres, estate atento al sistema oficial de venta de entradas o a la web del estadio anfitrión para conocer los anuncios de venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de Champions League entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas en Stamford Bridge varían en función de la categoría del asiento, la fase de venta y la plataforma:

Entrada general oficial: Las entradas estándar distribuidas a través de los canales oficiales de los clubes y del estadio anfitrión suelen oscilar entre 50 € y 150 € en función de la zona del asiento (fondo frente a lateral/central).

Paquetes VIP y hospitality: Los paquetes oficiales de hospitality, como asientos acolchados Westview, acceso a suites o acceso a palcos ejecutivos, oscilan entre 200 € y más de 600 € por entrada.

Mercado secundario de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub , las entradas estándar de admisión general parten actualmente de aproximadamente 50 € a 120 € para asientos de fondo de nivel básico, subiendo hasta 180 € a 400 € o más para ubicaciones centrales de lateral en el anillo inferior.

Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas

El Shakhtar Donetsk ha firmado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el PSV Eindhoven en la Champions League el 10 de septiembre, mientras que también logró una victoria por 2-1 sobre el Karpaty en la Premier League ucraniana. Su única derrota en esta racha fue un 2-0 ante el Polissya Zhytomyr el 29 de agosto.

El AEK Atenas ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Asteras Tripolis en la Super League el 13 de septiembre, después de una victoria por 1-0 sobre el LASK en la Champions League el 8 de septiembre. El AEK también logró un triunfo por 5-0 ante el Aris Thessaloniki en esa racha, lo que subraya su amenaza ofensiva en la competición doméstica.

Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas: historial reciente

No hay enfrentamientos previos registrados entre el Shakhtar Donetsk y el AEK Atenas en los datos disponibles del cara a cara. Este partido representa el primer duelo entre ambos clubes.