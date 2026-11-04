El Shakhtar Donetsk recibe al Fenerbahce el miércoles 25 de noviembre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

Sus enfrentamientos oficiales más destacados se produjeron en la tercera ronda de clasificación de la Champions League 2015-16. Tras un disputado empate sin goles en el partido de ida en Estambul, el Shakhtar ganó con claridad la vuelta por 3-0 y avanzó de ronda.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Shakhtar Donetsk contra el Fenerbahce, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Shakhtar Donetsk contra el Fenerbahce de la Champions League?

El Shakhtar Donetsk contra el Fenerbahce se juega en Stamford Bridge, Londres, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Stamford Bridge

¿Cómo comprar entradas para el Shakhtar Donetsk contra el Fenerbahce de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el FC Shakhtar Donetsk y el Fenerbahçe:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar las páginas web oficiales del FC Shakhtar Donetsk y del Fenerbahçe SK para informarte sobre las entradas asignadas a sus aficionados, las fases de venta para socios o la venta general de sus partidos europeos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Shakhtar Donetsk contra el Fenerbahce de la Champions League?

Estas son las estimaciones de precios para el partido de Champions League entre el Shakhtar Donetsk y el Fenerbahce:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general: El precio suele oscilar aproximadamente entre 40 € y 110 €, según la zona de asiento y la categoría.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en las ventas directas de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Asientos estándar y de la grada superior: Los precios parten aproximadamente de 125 € a 145 € .

Los precios parten aproximadamente de . Asientos prémium, con vistas desde los laterales y de la grada inferior: Los precios suelen oscilar entre 160 € y 330 € .

Los precios suelen oscilar entre . Paquetes VIP y palcos de hospitalidad: Los precios pueden superar los 550 € o 600 €, según la disponibilidad.

Shakhtar Donetsk contra Fenerbahce en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Shakhtar Donetsk y el Fenerbahce

El Shakhtar Donetsk ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Inter de Milán en la Champions League, que puso fin a una racha en la que figuraban una victoria por 3-1 sobre el AEK Atenas en la Champions League y otra por 2-1 ante el FC Kolos Kovalivka en la Premier League de Ucrania. El Shakhtar había ganado cuatro partidos consecutivos antes de esa derrota frente al Inter.

El Fenerbahce ha registrado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Slavia Praga en la Champions League. Antes había sufrido una contundente derrota por 6-0 ante el Aston Villa en Europa, aunque su victoria por 3-0 sobre el Alanyaspor en la Superliga turca demostró que puede rendir en la competición nacional. En esos cinco partidos, el Fenerbahce marcó siete goles y encajó once.

Shakhtar Donetsk contra Fenerbahce: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en abril de 2022, cuando el Fenerbahce venció por 1-0 al Shakhtar Donetsk en un amistoso. Antes se habían enfrentado dos veces en la fase de clasificación de la Champions League de 2015: el Shakhtar ganó por 3-0 en casa en la vuelta, después de una ida sin goles en Estambul. En los cuatro enfrentamientos directos registrados, el Fenerbahce suma una victoria, el Shakhtar otra y dos partidos terminaron en empate.