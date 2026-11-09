¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
AFC Liga de Campeones
team-logoShabab Al-Ahli Dubai FC
team-logoAl Quadisiya
Book Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Shabab Al-Ahli Dubai FC - Al Qadsiah: precios para la Liga de Campeones Élite de la AFC, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
AFC Liga de Campeones
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Quadisiya

El Shabab Al-Ahli Dubai FC se enfrenta al Al Qadsiah en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Así puedes conseguir tus entradas.

Shabab Al Ahli se enfrenta a Al Qadsiah en un partido decisivo de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Este esperado encuentro promete mucho en juego y un gran espectáculo futbolístico para los aficionados de toda la región.

GOAL tiene toda la información que necesitas sobre los detalles del partido y los precios. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir entradas ahora mismo y animar a tu equipo favorito en persona.

¿Cuándo empieza el Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Al Qadsiah de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

La información oficial sobre la retransmisión del Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Al Qadsiah en la Liga de Campeones Élite de la AFC aún no está disponible. Vuelve a consultarla cuando se acerque el inicio del partido para conocer el canal de televisión y las opciones de streaming en directo confirmados.

crest
AFC Liga de Campeones - Jornada 5

¿Dónde comprar entradas para el Shabab Al Ahli contra Al Qadsiah?

La mejor opción para conseguir asientos son los portales oficiales de venta de entradas del club y del torneo. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se pongan a la venta los cupos de entradas antes del partido.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. Puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra para este encuentro de la Liga de Campeones Élite de la AFC en su página dedicada a las entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Shabab Al Ahli contra Al Qadsiah?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. A través de los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido cuestan desde unos asequibles 30 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En el mercado de reventa, en plataformas como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 60 SAR para las entradas generales. Actuar rápido es la mejor estrategia para conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda al acercarse el partido.

Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Al Qadsiah en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Shabab Al-Ahli Dubai FC y el Al Qadsiah

Shabab Al-Ahli ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos, con un balance de 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Sharjah en la ADNOC Pro League, después de caer por 2-0 frente a Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes de esas derrotas, ganó dos veces a Al-Ain y venció por 2-0 a Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. En esos cinco partidos, Shabab Al-Ahli marcó nueve goles y encajó cuatro.

Al Qadsiah ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante Al-Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC, después de imponerse por 6-0 a Al Riyadh en la Saudi Pro League. Su única derrota en esa racha llegó ante Al Hilal, que le ganó por 3-2. Qadsiah marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

ALA

ALA - Formulario

ALA
W2-0
ALA
W3-2
EST
W2-0
HIL
L2-0
ALS
L2-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ALQ

ALQ - Formulario

ALT
W0-1
HIL
L2-3
ALS
D1-1
ALR
W0-6
ALG
W0-5
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Al Qadsiah: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre Shabab Al-Ahli Dubai FC y Al Qadsiah. Se añadirá más contexto histórico cuando haya información disponible.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google