El Sevilla recibe a Osasuna el lunes 26 de octubre de 2026 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

Sus enfrentamientos en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán suelen ser muy disputados, con empates de pocos goles y victorias locales por la mínima. Sin embargo, Osasuna demostró que puede sorprender al conjunto andaluz al imponerse por 2-1 en su último duelo liguero.

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¿Cuándo se juega el Sevilla-Osasuna de LaLiga?

El Sevilla-Osasuna se juega el lunes 26 de octubre de 2026 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

Primera División - Jornada 10 26 oct 2026 - 16:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Cómo comprar entradas para el Sevilla-Osasuna de LaLiga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el Sevilla FC-CA Osasuna en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán:

1. Taquillas oficiales del club

Web oficial del Sevilla FC: Comprar directamente a través del portal oficial de entradas del Sevilla FC es la opción más fiable. Las entradas se venden a su precio original, sin recargos de reventa.

Taquillas del estadio: Las entradas de acceso general que queden disponibles se pueden comprar directamente en las taquillas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en los días previos al partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sevilla-Osasuna de LaLiga?

En partidos habituales de LaLiga como el Sevilla FC-CA Osasuna, los precios de las entradas suelen variar según la zona del estadio y la demanda:

1. Precios oficiales del club

Al comprar directamente a través de los canales oficiales del Sevilla FC, las entradas de acceso general suelen tener estos precios:

Fondos (Gol Norte / Gol Sur): entre 30 y 50 €

Gradas laterales (Fondo / Preferencia, grada alta): entre 50 y 75 €

Gradas laterales (Fondo / Preferencia, grada baja / zona central): entre 75 y más de 120 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en los canales oficiales del club, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas más baratas / acceso general: entre unos 50 y 60 €

Precio medio de la entrada: entre unos 90 y 150 €

Paquetes VIP y de hospitalidad: desde unos 220 € hasta más de 1.500 € por acceso a salones exclusivos y asientos de categoría superior.

Sevilla-Osasuna de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Sevilla y Osasuna

El Sevilla afronta este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de LaLiga, en los que ha marcado cinco goles y encajado seis. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 3-1 ante el Barcelona, aunque antes había encadenado dos victorias ligueras: 1-0 frente al Valencia y el mismo resultado contra el Deportivo de A Coruña. Su única otra derrota en esa serie llegó a finales de agosto ante el Atlético de Madrid, también por 3-1.

La racha reciente de Osasuna es complicada. El equipo de Ramis solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga, con un empate y tres derrotas. Su única nota positiva ha sido la victoria ante el Getafe. No ha marcado en sus últimos tres encuentros y encajó cuatro goles frente al Atlético de Madrid en el más reciente, en una racha en la que ha recibido quince goles en cuatro partidos.

Sevilla-Osasuna: Resultados de los últimos enfrentamientos

Ambos equipos se enfrentaron por última vez en abril de 2026, cuando Osasuna recibió al Sevilla y ganó 2-1 en LaLiga. En los últimos cinco duelos entre ambos, el balance está igualado: dos victorias para cada equipo y un empate. Como local ante Osasuna, el Sevilla logró una victoria por 1-0 en noviembre de 2025, aunque también ha empatado 1-1 en dos enfrentamientos distintos en el Sánchez-Pizjuán.