El Schalke 04 recibe al RB Leipzig el sábado 31 de octubre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

En sus últimos enfrentamientos de liga antes de que el Schalke pasara una temporada fuera de la máxima categoría, el Leipzig encadenó buenos resultados, entre ellos una victoria por 4-2 en el Red Bull Arena y otra por 6-1 en Gelsenkirchen durante la temporada 2022-23. La victoria más reciente del Schalke ante el Leipzig en competición oficial llegó en enero de 2023, cuando ganó 1-0 a domicilio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Schalke 04 contra el RB Leipzig, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Schalke 04 contra el RB Leipzig de la Bundesliga?

El Schalke 04 contra el RB Leipzig se disputa el sábado 31 de octubre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 10:30 VELTINS-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Schalke 04 contra el RB Leipzig de la Bundesliga?

Hay varias opciones principales para comprar entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el FC Schalke 04 y el RB Leipzig:

1. Canales oficiales del club

Tienda oficial de entradas del S04: Puedes comprarlas directamente en la plataforma oficial en línea del Schalke 04. Ten en cuenta que los socios del club tienen acceso a un periodo de venta prioritario y que, debido a la enorme afición del Schalke, las entradas para los partidos más solicitados suelen agotarse durante esta fase exclusiva, antes de ponerse a la venta para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Schalke 04 contra el RB Leipzig de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de la Bundesliga entre el FC Schalke 04 y el RB Leipzig varían según se compren por los canales oficiales o en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Zona de pie (sector de aficionados): Entre 15 y 20 € para los aficionados situados detrás de la portería en el sector local.

Asientos estándar (categorías 3 y 4, grada superior): Entre 26 y 45 € para los sectores de la grada superior y las zonas de esquina.

Asientos estándar (categorías 1 y 2, gradas inferior e intermedia): Entre 50 y 62 € para localidades de categoría superior con vistas longitudinales al campo desde las bandas.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Entre 150 y más de 400 € por acceso a salas exclusivas y asientos acolchados de categoría superior.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas más económicas y de grada superior: Precios a partir de unos 35 a 75 € , según la disponibilidad en cada momento y las fluctuaciones de la demanda.

Precio medio en el mercado de reventa: Suele oscilar entre 250 y más de 350 € para asientos estándar a medida que se acerca el día de un partido con mucha demanda.

Reventa de localidades de categoría superior en la grada inferior y VIP:Entre 500 y más de 1.000 € , según el sector concreto, la proximidad al terreno de juego y la escasez de entradas.

Schalke 04 contra RB Leipzig en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Schalke 04 y el RB Leipzig

El Schalke ha sumado siete puntos en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue una victoria por 5-2 ante el Oberhausen en un amistoso, mientras que su último resultado en la Bundesliga fue un empate 0-0 con el Elversberg. La derrota por 3-0 en Augsburgo en la primera jornada sigue siendo su único tropiezo liguero en esa serie, y los empates y victorias encadenados desde entonces apuntan a que el equipo está encontrando su sitio en la máxima categoría.

El Leipzig ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, después de imponerse por 5-0 al Hamburger SV en liga. En esos cinco encuentros, el Leipzig marcó diez goles y encajó ocho, unas cifras que reflejan tanto su capacidad ofensiva como su fragilidad defensiva.

Schalke 04 contra RB Leipzig: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2023, cuando el Leipzig ganó 4-2 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco duelos directos registrados, el Leipzig ha dominado con cuatro victorias por una del Schalke. El Leipzig ha marcado 18 goles y encajado solo cinco en esos cinco partidos, mientras que el único triunfo del Schalke fue un 1-0 en enero de 2023.