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Cómo conseguir entradas para el Sabah FK-Barcelona: precios de la Champions League, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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El Sabah FK se enfrenta al Barcelona en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Sabah FK recibe al Barcelona el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Baku Olimpiya Stadionu de Bakú.

De cara a este partido de la fase de liga, el Barcelona ocupa cómodamente uno de los primeros puestos y busca reafirmar su dominio continental. Por su parte, el Sabah FK afronta el encuentro con el objetivo de dar la sorpresa ante uno de los clubes más laureados de España.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sabah FK contra el Barcelona, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el partido de Champions League entre el Sabah FK y el Barcelona?

El partido entre el Sabah FK y el Barcelona comienza en el Baku Olimpiya Stadionu de Bakú, Azerbaiyán, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 5
Baku Olimpiya Stadionu

¿Cómo comprar entradas para el partido de Champions League entre el Sabah FK y el Barcelona?

Estas son las principales opciones para quienes quieran comprar entradas para el partido de Champions League entre el Sabah FK y el Barcelona:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Canales oficiales del club (Sabah FK): Puedes consultar directamente los portales oficiales de venta de entradas o las taquillas del Sabah FK para conocer la disponibilidad para el partido en casa, la venta al público general y las localidades a precio oficial en Bakú.
  • Cupo oficial del FC Barcelona (penyes): El FC Barcelona reserva un lote específico de entradas para el partido fuera de casa, destinado principalmente a las peñas oficiales y a los socios inscritos del club, sujeto a los plazos de solicitud y a los sorteos de adjudicación del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de Champions League entre el Sabah FK y el Barcelona?

Estos son los precios estimados para el partido de la UEFA Champions League entre el Sabah FK y el Barcelona:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Cupo para peñas: El FC Barcelona ofreció entradas oficiales para el partido fuera de casa a los miembros inscritos de las peñas a un precio muy subvencionado de 7,50 €.
  • Venta al público general / cupo estándar del equipo local: Las entradas estándar a precio oficial compradas directamente en la taquilla principal del Sabah FK suelen costar entre 60 y 150 €, según la zona y la categoría del asiento.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Grada superior / reventa de entradas generales: Los precios parten de unos 63 € para las gradas superiores o las zonas generales.
  • Laterales y asientos prémium: Suelen costar entre 100 y más de 370 €, según el sector exacto.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Sus precios van desde 1.000 hasta más de 1.400 €.

Sabah FK contra Barcelona en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sabah FK y el Barcelona

El Sabah FK llega a este partido con un balance reciente dispar: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Borussia Dortmund en la Champions League. También logró una victoria por 2-0 sobre el Slavia Praga y un contundente triunfo a domicilio por 4-0 frente al FK Qabala en la competición nacional. En esos cinco partidos, el Sabah marcó ocho goles y encajó cuatro.

El buen momento del Barcelona en la competición nacional se ha visto interrumpido por un tropiezo europeo. El equipo de Flick ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos; su única derrota llegó en París, donde perdió 4-2 ante el PSG. Antes había vencido al Real Betis por 5-2 y al Galatasaray por 4-1 en la fase de grupos de la Champions League. El Barcelona ha marcado 15 goles y encajado siete en sus últimos cinco encuentros, y el partido contra el PSG concentra la mayor parte de esos fallos defensivos.

SAB

SAB - Formulario

SLP
W2-0
FKQ
W0-4
BVB
L1-2
QRB
D0-0
TUT
L3-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BAR

BAR - Formulario

BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
ALA
W6-1
AVL
W3-0
Gol marcado (encajado)
17/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Sabah FK contra Barcelona: antecedentes recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre el Sabah FK y el Barcelona. Por tanto, este partido solo puede analizarse a partir del estado de forma actual y del contexto.

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