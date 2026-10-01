La Roma se enfrenta al Slovan Bratislava el martes 20 de octubre de 2026 en el Stadio Olimpico de Roma.

Ambos equipos se miden en el nuevo formato ampliado de fase de liga, donde sumar tres puntos es crucial para asegurarse un puesto en las eliminatorias. Este encuentro marca su primer enfrentamiento europeo oficial desde su eliminatoria a doble partido de clasificación para la Europa League en agosto de 2011.

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¿Cuándo es el saque inicial del Roma vs Slovan Bratislava de la Champions League?

El Roma vs Slovan Bratislava comienza en el Stadio Olimpico de Roma el martes 20 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

¿Cómo comprar entradas para el Roma vs Slovan Bratislava de la Champions League?

Comprar entradas para el AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava depende de si tienes previsto sentarte en la zona local del Stadio Olimpico o unirte a la afición visitante:

1. Portal oficial de venta de entradas del AS Roma

Entradas generales: La opción más directa es comprarlas directamente a través de la tienda oficial online de entradas del AS Roma. Las entradas salen a la venta por fases: los abonados y los miembros oficiales del club tienen acceso anticipado antes de que la venta se abra al público general.

2. Cupo para aficionados visitantes (ŠK Slovan Bratislava)

Sector visitante: Los aficionados visitantes que tengan intención de sentarse en el sector asignado para huéspedes ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) deben conseguir las entradas directamente a través de los canales oficiales del club ŠK Slovan Bratislava o de grupos de aficionados autorizados, en lugar de hacerlo en la web del club anfitrión.

3. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las entradas oficiales se agotan rápido, plataformas secundarias de entradas como StubHub también ofrecen anuncios de reventa por parte de abonados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Roma vs Slovan Bratislava de la Champions League?

Los precios de las entradas para el AS Roma vs. ŠK Slovan Bratislava de la Liga de Campeones de la UEFA en el Stadio Olimpico varían según la categoría y la plataforma de compra:

1. Entrada general oficial del AS Roma (precio facial)

Al comprarlas directamente a través del portal oficial del AS Roma, los precios de las entradas suelen seguir la estructura estándar por tramos de la Champions League:

Curva Sud / Curva Nord (detrás de la portería): 30 € - 50 €

Distinti (sectores de esquina): 50 € - 80 €

Tribuna Tevere (tribuna lateral): 80 € - 130 €

Tribuna Monte Mario (tribuna principal): 120 € - 200 €+

2. Mercado secundario de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de entradas como StubHub publican precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

Precio inicial: Las entradas de reventa empiezan actualmente en torno a 100 € y 105 € para el acceso básico.

Precio medio de reventa: Los asientos de nivel intermedio y en la zona central de la tribuna suelen oscilar entre 140 € y 250 € por entrada.

Roma vs Slovan Bratislava de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Roma vs Slovan Bratislava

La Roma ha sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 con el Inter de Milán en la Serie A, después de haber llegado al descanso con una ventaja de 2-0. Antes de eso, ganó 0-2 al Torino a domicilio y empató 1-1 con el Fenerbahçe en la Champions League. En esos cinco partidos, la Roma marcó ocho goles y encajó cinco.

El Slovan Bratislava ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Komarno en la máxima categoría eslovaca, pero cayó por 6-1 ante el Paris Saint-Germain en su anterior partido de la Champions League. También empató 3-3 con el Žilina en la liga durante esta racha, encajando nueve goles en esos cinco partidos.

Roma vs Slovan Bratislava: historial reciente de enfrentamientos directos

Estos dos clubes se han enfrentado dos veces anteriormente, ambas en la clasificación para la Europa League en agosto de 2011. La eliminatoria estuvo muy igualada: el Slovan ganó la ida por 1-0 en Bratislava antes de que la Roma empatara 1-1 la vuelta en casa. El balance global de esos dos encuentros está equilibrado, con una victoria para cada equipo y un marcador global de 2-1 a favor del Slovan en la eliminatoria.