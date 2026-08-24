Cómo conseguir entradas para el Rennes vs Marseille: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Rennes se enfrenta al Marsella el viernes 11 de septiembre de 2026 en el Roazhon Park de Rennes.

El equipo visitante lleva ventaja en los enfrentamientos directos recientes, incluida una victoria por 3-1 sobre el Rennes en su anterior duelo de la Ligue 1 en mayo de 2026. Este partido clave brindará a ambos clubes una oportunidad crucial para sumar puntos vitales a medida que toma forma la campaña de la Ligue 1.

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¿Cuándo es el saque inicial del Rennes vs Marsella de la Ligue 1?

El Rennes vs Marsella comienza en el Roazhon Park de Rennes, aunque la información oficial de retransmisión no está disponible actualmente para este encuentro.

Ligue 1 - Jornada 4 11 sept 2026 - 14:45 Roazhon Park

¿Cómo comprar entradas para el Rennes vs Marsella de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Rennes y Marsella en el Roazhon Park, sigue estas opciones de compra habituales:

Sitio web oficial del club: Visita el portal oficial de venta de entradas del Stade Rennais (billetterie.staderennais.com) para crear una cuenta, seleccionar el partido del 11 de septiembre, elegir tu grada preferida mediante el mapa interactivo del estadio y completar tu compra de forma segura.

Tienda oficial del equipo: Compra entradas en persona directamente en la tienda oficial de aficionados del Roazhon Park (Boutique Officielle, en la parte baja de la grada Groupe Rose) en Rennes antes del día del partido, sujeto a disponibilidad.

Taquillas del estadio: Compra las localidades restantes de admisión general en las taquillas del Roazhon Park el día del partido, que normalmente abren 1,5 horas antes del inicio.

Plataformas secundarias de reventa: Si las entradas oficiales del club están agotadas, busca entradas en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub para conseguir asientos en el mercado secundario.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rennes vs Marsella de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Rennes y Marsella en el Roazhon Park varían en función de la categoría del asiento, el canal de compra y la demanda del mercado:

Entradas oficiales del club: Las entradas estándar de admisión general a precio oficial a través de la taquilla oficial del Stade Rennais suelen oscilar entre 25 £ y 85 £ (30 € y 100 €), en función de si eliges asientos en el anillo superior detrás de las porterías o asientos centrales en el anillo inferior.

Mercado secundario de reventa: En plataformas de reventa como StubHub , las entradas de admisión general suelen comenzar en torno a 90 £ y 115 £ (115 $ / 145 $ / 105 € y 135 €) para la entrada estándar, mientras que las localidades de categoría media y premium oscilan entre 150 £ y 210 £ .

Paquetes VIP y hospitality: Los paquetes oficiales de hospitality para el día de partido, acceso a zonas lounge y asientos premium con vista al terreno de juego oscilan entre 250 £ y 500 £+ por entrada.

Rennes vs Marsella de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Forma del Rennes vs Marsella

El Rennes ha registrado un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, contando tanto la pretemporada como los encuentros oficiales. Su compromiso más reciente terminó con un empate 2-2 ante el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, un resultado que llegó después de ir perdiendo 2-0 al descanso. Antes, en pretemporada, perdió 2-4 contra el Brentford y 2-1 frente al Sunderland, y empató 3-3 con el Galatasaray. No ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos.

La forma reciente del Marsella presenta un claro contraste. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota llegó contra el Atletico Madrid en un amistoso de pretemporada. Venció 4-0 al Estrasburgo en su estreno en la Ligue 1, ganó 3-1 al Athletic Club y derrotó 3-0 al Al-Shahaniya en partidos de preparación anteriores. El equipo de Genesio ha marcado 13 goles en esos cinco encuentros.

Rennes vs Marsella: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 17 de mayo de 2026, cuando el Marsella venció 3-1 al Rennes en el Velodrome en la Ligue 1. En los últimos cinco enfrentamientos, el Marsella presenta el mejor balance, con tres victorias por una del Rennes, con otro triunfo más del Marsella en la Coupe de France. El partido más reciente en el Roazhon Park dentro de este conjunto de datos fue una victoria del Rennes por 1-0 en agosto de 2025, aunque por lo demás el Marsella ha dominado los duelos recientes, incluida una victoria por 4-2 en el Velodrome en mayo de 2025.

Clasificación del Rennes vs Marsella

En la tabla de la Ligue 1, el Marsella ocupa actualmente el liderato, mientras que el Rennes es noveno.