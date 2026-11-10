La Real Sociedad recibe al Sevilla el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en mayo de 2026, el Sevilla se impuso por un ajustado 1-0 a la Real Sociedad en el Ramón Sánchez Pizjuán. Antes de ese encuentro, durante la temporada 2025-26, la Real Sociedad había logrado una victoria en casa por 2-1 ante el Sevilla en el Reale Arena en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Sociedad-Sevilla, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Real Sociedad-Sevilla de LaLiga?

El Real Sociedad-Sevilla se disputa en el Reale Arena de San Sebastián el domingo 29 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 15:00 Reale Arena

¿Cómo comprar entradas para el Real Sociedad-Sevilla de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el Real Sociedad-Sevilla de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial de la Real Sociedad: La forma más directa y fiable de comprar entradas oficiales es a través del portal de venta de entradas de la Real Sociedad, especialmente si buscas localidades de venta general en el Reale Arena.

La forma más directa y fiable de comprar entradas oficiales es a través del portal de venta de entradas de la Real Sociedad, especialmente si buscas localidades de venta general en el Reale Arena. Canales oficiales del Sevilla FC: Los aficionados visitantes que viajen a San Sebastián a menudo pueden solicitar o comprar entradas a través del sistema oficial de venta de entradas del Sevilla, dentro del cupo reservado para la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se han agotado por completo, a menudo es posible encontrar entradas de venta general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Sociedad-Sevilla de LaLiga?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo Real Sociedad-Sevilla de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta general (grada superior): Suelen costar entre 25 y 50 € .

Suelen costar entre . Venta general (grada inferior): Por lo general, cuestan entre 50 y 90 € .

Por lo general, cuestan entre . Localidades preferentes en la grada inferior o zonas centrales: Suelen tener un precio de entre 90 y 120 € .

Suelen tener un precio de entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: A partir de unos 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de localidades en la grada superior: Suelen partir de unos 40 a 65 € .

Suelen partir de unos . Reventa general de localidades en la grada inferior: Habitualmente cuestan entre 70 y 140 € .

Habitualmente cuestan entre . Reventa de localidades en los laterales: A menudo tienen un precio de entre 110 y 220 € .

A menudo tienen un precio de entre . Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad corporativa: Cuestan desde 350 € hasta más de 800 €.

Real Sociedad-Sevilla de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de la Real Sociedad y el Sevilla

La Real Sociedad llega a este partido en un excelente momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Levante en LaLiga, después de imponerse por 6-0 al Lillestroem en la Europa League. El equipo de Matarazzo también ganó 5-2 en Málaga en LaLiga durante esta racha. La Real Sociedad marcó quince goles y encajó siete en esos cinco partidos, unas cifras que reflejan su buen momento ofensivo.

El Sevilla acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un triunfo por 2-0 ante Osasuna en LaLiga, aunque llegó después de una derrota por 4-1 frente al Real Madrid y otra por 1-3 ante el Barcelona. El Sevilla también empató 3-3 con el Levante anteriormente en esta serie de partidos. El equipo de Garcia marcó siete goles y encajó diez en esos cinco encuentros, por lo que su rendimiento defensivo es un claro motivo de preocupación.

Real Sociedad-Sevilla: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en mayo de 2026, cuando el Sevilla venció por 1-0 a la Real Sociedad en un partido de LaLiga disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán. Antes, la Real Sociedad había ganado por 2-1 en casa al Sevilla en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, cada equipo ha logrado dos victorias y se ha registrado un empate. Han sido partidos igualados, con los resultados repartidos casi a partes iguales entre ambos clubes.