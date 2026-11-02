La Real Sociedad recibe al Rayo Vallecano el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.

La Real Sociedad y el Rayo Vallecano han protagonizado enfrentamientos con muchos goles, como el emocionante empate 3-3 de su último duelo en LaLiga, disputado el 26 de abril de 2026. Antes de aquel partido de seis goles, la Real Sociedad se impuso con autoridad al Rayo Vallecano por 3-1 en su cruce de octavos de final de la Copa del Rey.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Sociedad-Rayo Vallecano, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Real Sociedad-Rayo Vallecano de LaLiga?

El Real Sociedad-Rayo Vallecano se disputa en el Reale Arena de San Sebastián el domingo 8 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 12 8 nov 2026 - 10:15 Reale Arena

¿Cómo comprar entradas para el Real Sociedad-Rayo Vallecano de LaLiga?

La forma de comprar entradas para un partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano depende del estadio en el que se dispute, ya que el club local distribuye las entradas directamente.

1. Canales oficiales de los clubes

Partidos de la Real Sociedad como local (Reale Arena, San Sebastián): Las entradas se compran a través del portal oficial de venta online de la Real Sociedad. Los socios y abonados tienen acceso prioritario antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general.

Las entradas se compran a través del portal oficial de venta online de la Real Sociedad. Los socios y abonados tienen acceso prioritario antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general. Partidos del Rayo Vallecano como local (Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid): Las entradas se compran a través de la web oficial del Rayo Vallecano. Como Vallecas es un estadio más pequeño y acogedor, la disponibilidad de entradas para el público general suele ser muy limitada en comparación con otros campos más grandes de LaLiga.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas ofrecidas por los clubes, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Sociedad-Rayo Vallecano de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para un partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, desglosados por canales oficiales de los clubes y plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales y asientos estándar (detrás de las porterías y en las esquinas): Suelen costar entre 25 € y 50 € en zonas como el Fondo Norte y el Fondo Sur.

Suelen costar entre en zonas como el Fondo Norte y el Fondo Sur. Asientos en los laterales (gradas Este y Principal): Suelen costar entre 40 € y 90 € , según su ubicación respecto al centro del campo y la altura del graderío.

Suelen costar entre , según su ubicación respecto al centro del campo y la altura del graderío. Paquetes VIP y de hospitalidad: Las opciones prémium del club, con acceso a salones y servicio de restauración, suelen costar entre 120 € y más de 400 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas estándar y de las gradas superiores: Las más económicas suelen partir de unos 45 € a más de 60 € , según la demanda y la disponibilidad.

Las más económicas suelen partir de unos , según la demanda y la disponibilidad. Asientos laterales y prémium: Las localidades de precio intermedio y los bloques laterales más solicitados suelen costar entre 90 € y más de 250 € .

Las localidades de precio intermedio y los bloques laterales más solicitados suelen costar entre . Hospitalidad VIP y reventa de las mejores localidades: Los bloques corporativos exclusivos, los asientos laterales más codiciados ya agotados o los anuncios con mucha demanda superan con frecuencia los 300 € y pueden pasar de 500 €.

Real Sociedad-Rayo Vallecano de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de la Real Sociedad y el Rayo Vallecano

La Real Sociedad suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con ocho goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Athletic de Bilbao en un amistoso el 2 de octubre. En LaLiga, ganó 2-3 a domicilio al Valencia y 2-3 al Elche, pero cayó 0-3 en casa ante el Atlético de Madrid.

El Rayo Vallecano suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga, con 11 goles a favor y 13 en contra. Su encuentro más reciente terminó 1-1 en casa ante Osasuna. La victoria por 2-1 sobre el Espanyol fue su mejor resultado en esa serie, aunque las derrotas ante el Barcelona y el Real Madrid por un marcador global de 9-3 ponen de manifiesto la distancia que le separa de los mejores equipos de la competición.

Real Sociedad-Rayo Vallecano: Enfrentamientos recientes

El duelo más reciente entre ambos clubes terminó 3-3 cuando el Rayo Vallecano recibió a la Real Sociedad en LaLiga el 26 de abril de 2026. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, la Real Sociedad suma dos victorias, las mismas que el Rayo, y se ha registrado un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en una eliminatoria de la Copa del Rey en enero de 2025, que la Real Sociedad ganó 3-1 en el Reale Arena.