El Real Madrid se enfrenta al RB Leipzig el miércoles, 21 de octubre de 2026, en el Estadio Bernabéu de Madrid.

El Real Madrid tiene una ligera ventaja en el historial de enfrentamientos europeos entre ambos, con dos victorias, un empate y una derrota en sus cuatro duelos anteriores. El choque más reciente entre los clubes se produjo en los octavos de final de la temporada 2023-24, cuando el Real Madrid avanzó por un ajustado 2-1 en el global tras empatar 1-1 en la vuelta en el Bernabéu.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Madrid vs RB Leipzig de la Champions League?

El Real Madrid se enfrenta al RB Leipzig en el Estadio Bernabéu de Madrid, el miércoles, 21 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid vs RB Leipzig de la Champions League?

Para asistir al partido de la UEFA Champions League Real Madrid vs RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, hay varias opciones de compra disponibles en diferentes categorías y canales:

1. Canales oficiales del club

Sitio web y app oficiales del Real Madrid: La forma más directa y segura de comprar entradas de admisión general a su precio oficial.

Socios del club: Los socios del Real Madrid reciben una ventana de compra prioritaria y un descuento antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general.

Poseedores de la Tarjeta Madridista: Los titulares de esta tarjeta que no sean socios tienen la segunda ventana de prioridad para las entradas restantes.

Sector visitante del RB Leipzig: Los aficionados visitantes deben comprar las entradas específicas de la zona visitante directamente a través de los servicios oficiales para aficionados del RB Leipzig.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid vs RB Leipzig de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League Real Madrid vs RB Leipzig en el Santiago Bernabéu varían significativamente en función de la grada, la categoría y el mercado de venta:

1. Mercado primario (venta oficial del Real Madrid)

Admisión general: Las entradas estándar a precio oficial suelen ir desde los 75 € para asientos altos detrás de la portería (categoría 4) hasta los 250-300 € o más para asientos laterales preferentes en la grada baja (categoría 1 Premium).

Socios y madridistas: Los miembros suelen recibir descuentos de alrededor del 20% al 30% sobre el precio oficial durante las ventanas de venta prioritaria.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen precios en los siguientes rangos, dependiendo de la demanda y la ubicación del asiento:

Categorías 3 / 4 (gradas superiores): Alrededor de 240 € - 280 € por entrada.

Categoría 2 (gradas medias / lateral): Alrededor de 275 € - 350 € por entrada.

Categoría 1 y lateral Premium: 350 € - 500 € o más por entrada.

Precio medio de reventa: Suele situarse en torno a los 300 € - 450 € para asientos estándar.

Real Madrid vs RB Leipzig de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid vs RB Leipzig

El Real Madrid llega a este partido en un gran momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. El equipo de Mourinho venció al Inter por 2-1 en la Champions League y luego lo siguió con una victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano en LaLiga. Su única derrota en esa racha fue un 1-0 en casa del Real Betis. El Madrid ha marcado 14 goles en esos cinco partidos y ha encajado cinco, y su actuación más reciente fue un triunfo por 2-3 a domicilio ante el Elche en LaLiga.

El RB Leipzig ha tenido problemas para encontrar regularidad, con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. El punto más bajo de esa racha fue una derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League, aunque una goleada por 5-0 al Hamburger SV demuestra que es capaz de firmar actuaciones muy contundentes. El Leipzig ha marcado 10 goles y ha encajado 10 en esos cinco encuentros.

Real Madrid vs RB Leipzig: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en marzo de 2024, cuando ambos equipos empataron 1-1 en un partido de la Champions League en el Bernabéu. El Real Madrid ganó la ida de esa eliminatoria por 1-0 en Leipzig el mes anterior. En los últimos cuatro enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado dos y el Leipzig uno, con un empate, y entre ambos han marcado nueve goles en esos partidos.