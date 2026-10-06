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Cómo conseguir entradas para el Real Madrid vs RB Leipzig: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Real Madrid se enfrenta al RB Leipzig en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Real Madrid se enfrenta al RB Leipzig el miércoles, 21 de octubre de 2026, en el Estadio Bernabéu de Madrid.

El Real Madrid tiene una ligera ventaja en el historial de enfrentamientos europeos entre ambos, con dos victorias, un empate y una derrota en sus cuatro duelos anteriores. El choque más reciente entre los clubes se produjo en los octavos de final de la temporada 2023-24, cuando el Real Madrid avanzó por un ajustado 2-1 en el global tras empatar 1-1 en la vuelta en el Bernabéu.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Madrid vs RB Leipzig, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Real Madrid vs RB Leipzig de la Champions League?

El Real Madrid se enfrenta al RB Leipzig en el Estadio Bernabéu de Madrid, el miércoles, 21 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid vs RB Leipzig de la Champions League?

Para asistir al partido de la UEFA Champions League Real Madrid vs RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, hay varias opciones de compra disponibles en diferentes categorías y canales:

1. Canales oficiales del club

  • Sitio web y app oficiales del Real Madrid: La forma más directa y segura de comprar entradas de admisión general a su precio oficial.
  • Socios del club: Los socios del Real Madrid reciben una ventana de compra prioritaria y un descuento antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general.
  • Poseedores de la Tarjeta Madridista: Los titulares de esta tarjeta que no sean socios tienen la segunda ventana de prioridad para las entradas restantes.
  • Sector visitante del RB Leipzig: Los aficionados visitantes deben comprar las entradas específicas de la zona visitante directamente a través de los servicios oficiales para aficionados del RB Leipzig.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid vs RB Leipzig de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League Real Madrid vs RB Leipzig en el Santiago Bernabéu varían significativamente en función de la grada, la categoría y el mercado de venta:

1. Mercado primario (venta oficial del Real Madrid)

  • Admisión general: Las entradas estándar a precio oficial suelen ir desde los 75 € para asientos altos detrás de la portería (categoría 4) hasta los 250-300 € o más para asientos laterales preferentes en la grada baja (categoría 1 Premium).
  • Socios y madridistas: Los miembros suelen recibir descuentos de alrededor del 20% al 30% sobre el precio oficial durante las ventanas de venta prioritaria.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen precios en los siguientes rangos, dependiendo de la demanda y la ubicación del asiento:

  • Categorías 3 / 4 (gradas superiores): Alrededor de 240 € - 280 € por entrada.
  • Categoría 2 (gradas medias / lateral): Alrededor de 275 € - 350 € por entrada.
  • Categoría 1 y lateral Premium:350 € - 500 € o más por entrada.
  • Precio medio de reventa: Suele situarse en torno a los 300 € - 450 € para asientos estándar.

Real Madrid vs RB Leipzig de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid vs RB Leipzig

El Real Madrid llega a este partido en un gran momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. El equipo de Mourinho venció al Inter por 2-1 en la Champions League y luego lo siguió con una victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano en LaLiga. Su única derrota en esa racha fue un 1-0 en casa del Real Betis. El Madrid ha marcado 14 goles en esos cinco partidos y ha encajado cinco, y su actuación más reciente fue un triunfo por 2-3 a domicilio ante el Elche en LaLiga.

El RB Leipzig ha tenido problemas para encontrar regularidad, con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. El punto más bajo de esa racha fue una derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League, aunque una goleada por 5-0 al Hamburger SV demuestra que es capaz de firmar actuaciones muy contundentes. El Leipzig ha marcado 10 goles y ha encajado 10 en esos cinco encuentros.

RMA

RMA - Formulario

BET
L1-0
INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
ATM
L2-1
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RBL

RBL - Formulario

BMG
W3-0
SVW
L3-1
COM
L4-1
HSV
W5-0
B04
L2-0
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Real Madrid vs RB Leipzig: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en marzo de 2024, cuando ambos equipos empataron 1-1 en un partido de la Champions League en el Bernabéu. El Real Madrid ganó la ida de esa eliminatoria por 1-0 en Leipzig el mes anterior. En los últimos cuatro enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado dos y el Leipzig uno, con un empate, y entre ambos han marcado nueve goles en esos partidos.

Cara a cara

Real MadridEmpateRB Leipzig
2
1
1
Liga de Campeones
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Real Madrid
RMA
1
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RB Leipzig
RBL
1
F
Liga de Campeones
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RB Leipzig
RBL
0
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Real Madrid
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1
F
Liga de Campeones
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RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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