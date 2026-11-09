El Real Madrid recibe al PSV Eindhoven el martes 24 de noviembre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

El Real Madrid y el PSV Eindhoven comparten una larga historia europea que se remonta a varias décadas. Ambos se han enfrentado en eliminatorias de gran importancia en la Copa de Europa, la Copa de la UEFA y la Recopa de Europa. Entre sus duelos históricos más destacados figura la disputada semifinal de la Copa de Europa de 1988, en la que el PSV avanzó gracias a los goles marcados fuera de casa antes de conquistar el título.

¿Cuándo empieza el Real Madrid-PSV Eindhoven de la Champions League?

El Real Madrid-PSV Eindhoven se disputa el martes 24 de noviembre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid-PSV Eindhoven de la Champions League?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para ver al Real Madrid enfrentarse al PSV Eindhoven en la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La principal opción, y la más fiable, es el portal oficial de venta de entradas del Real Madrid. Las entradas se ponen primero a disposición de los socios y madridistas antes de que las localidades restantes salgan a la venta para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se han agotado los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid-PSV Eindhoven de la Champions League?

El precio de las entradas para el partido de Champions League entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven varía según se compren a través de los canales oficiales del club o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entrada general estándar: Los precios parten de unos 100 € para localidades en las gradas superiores o asientos estándar y suben hasta situarse entre 300 y más de 400 € para las mejores localidades de las gradas inferiores, según su ubicación exacta en el Santiago Bernabéu.

Los precios parten de unos para localidades en las gradas superiores o asientos estándar y suben hasta situarse para las mejores localidades de las gradas inferiores, según su ubicación exacta en el Santiago Bernabéu. Paquetes oficiales VIP y de hospitalidad: Parten de unos 375 € y aumentan según las ventajas incluidas en el paquete.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda del mercado:

Reventa estándar y grada superior: Los precios parten de cifras de entre 100 y 185 € para localidades en las gradas superiores o detrás de las porterías, en función de la demanda del mercado.

Los precios parten de cifras de para localidades en las gradas superiores o detrás de las porterías, en función de la demanda del mercado. Grada inferior y reventa prémium: Los precios van de 250 a más de 400 € según el recargo aplicado en el mercado.

Los precios van de según el recargo aplicado en el mercado. Reventa VIP y de hospitalidad: Los precios parten de cifras de entre 320 y más de 650 €.

Real Madrid-PSV Eindhoven de la Champions League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Real Madrid y el PSV Eindhoven

El Real Madrid llega a este partido tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su única derrota en esa racha fue ante el Atlético de Madrid en LaLiga. En su partido más reciente venció por 4-1 al RB Leipzig en la Champions League y también logró un triunfo por 4-1 frente al Sevilla en liga. En esos cinco encuentros, el Madrid marcó 14 goles y encajó cinco, cifras que reflejan su capacidad ofensiva. Su trayectoria de buenas actuaciones en Europa convierte este partido en una ocasión propicia para el equipo de Mourinho.

El PSV ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos, en una racha marcada por la irregularidad. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el FC Porto en la Champions League, después de caer por 2-1 frente al ADO Den Haag en la Eredivisie. El equipo de Bosz marcó cuatro goles y encajó seis en esos cinco encuentros, lo que apunta a cierta vulnerabilidad defensiva pese a su capacidad para sacar adelante partidos en Europa.

Real Madrid-PSV Eindhoven: enfrentamientos recientes

El historial registrado entre ambos clubes se limita a un único encuentro: un amistoso de pretemporada disputado en agosto de 2007 que el PSV ganó por 2-1 en el campo del Real Madrid. No hay enfrentamientos oficiales entre ambos clubes en los datos disponibles, por lo que el partido del domingo supone un duelo poco habitual y relativamente desconocido entre dos equipos que apenas se han enfrentado en los últimos años.