Cómo conseguir entradas para el Real Betis vs Real Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Real Betis se enfrenta al Real Madrid el viernes 4 de septiembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Ambos equipos llegan al partido buscando un impulso temprano en la clasificación liguera después de una serie de preparaciones competitivas de pretemporada. Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos clubes españoles han dejado duelos muy igualados, lo que convierte este próximo encuentro en uno de los primeros grandes atractivos de la temporada nacional.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

El Real Betis vs Real Madrid se disputa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, con el saque inicial programado como figura a continuación.

Primera División - Jornada 4 4 sept 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid, sigue estos pasos a través de canales oficiales y secundarios:

1. Venta primaria (sitio web oficial del club)

Aficionados locales: visita el portal oficial de venta de entradas del Real Betis. La venta general al público suele abrirse 1–2 semanas antes del día del partido, una vez finalizan las preventas para socios.

Aficionados visitantes: si apoyas al Real Madrid, las entradas para la afición visitante se asignan exclusivamente a través de los canales oficiales del Real Madrid a socios/Madridistas registrados.

2. Socios autorizados oficiales

Para asientos garantizados o paquetes de hotel + entrada, consulta revendedores autorizados como P1 Travel (socio oficial del Betis) u opciones oficiales VIP/hospitality en el portal de venta de entradas del Real Betis.

3. Plataformas de mercado secundario

Si las entradas generales oficiales se agotan rápidamente, pueden encontrarse entradas alternativas en plataformas verificadas de venta secundaria como Live Football Tickets . Ten en cuenta que los precios de reventa suelen incluir un recargo por encima del valor nominal debido a la alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Betis vs Real Madrid varían en función del método de compra, la categoría del asiento y la zona (anillo superior frente a junto al terreno de juego).

Entradas primarias estándar Las entradas oficiales para el público general vendidas directamente a través del portal de venta de entradas del Real Betis suelen oscilar entre 60 € y 160 €+ para asientos a valor nominal.

Paquetes VIP y hospitality Las opciones oficiales VIP y hospitality en el portal del club parten de alrededor de 200 € a 350 €+ por entrada, y ofrecen vistas premium y servicios para el día del partido.

Paquetes de viaje autorizados Los paquetes de socios oficiales de viajes como P1 Travel combinan acceso garantizado al estadio con alojamiento, y suelen situarse entre 189 € y 214 €+ por persona.

Plataformas secundarias de reventa En plataformas secundarias de reventa como Live Football Tickets, los precios de reventa suelen oscilar entre 125 € y 200 €+ (128 $ – 200 $+), con la alta demanda impulsando primas de reventa por encima del valor nominal estándar.

Real Betis vs Real Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs Real Madrid

El Real Betis llega a este partido con un balance de pretemporada de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su actuación más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Inter, aunque anteriormente había vencido al Arsenal por 3-1 y goleado al Lyon por 4-0. El Betis empató 2-2 con el Bournemouth y superó por la mínima al Almería por 1-0, con nueve goles a favor y cuatro en contra en esos cinco partidos.

El Real Madrid llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Venció al Schalke 04 por 3-0 en su encuentro más reciente y también derrotó al Leganes por 4-1 anteriormente en el calendario. El empate 2-2 con la Fiorentina fue el único partido en el que se dejó puntos. El Madrid marcó once goles y encajó seis en esos cinco encuentros, mostrando una producción ofensiva constante durante toda la pretemporada.

Real Betis vs Real Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1, con el Betis recibiendo al Madrid en LaLiga en abril de 2026. Antes de eso, el Madrid ganó con claridad en casa al imponerse al Betis por 5-1 en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Madrid presenta el mejor balance con tres victorias frente a una del Betis y un empate, ese empate sin goles en el Bernabéu en mayo de 2024.

Clasificación del Real Betis vs Real Madrid

Ambos clubes comienzan la nueva temporada de LaLiga sin una posición asentada, con el Real Betis en el 14.º puesto y el Real Madrid en el 15.º en la clasificación inicial.



