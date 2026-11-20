El Real Betis recibe al Racing de Santander el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar el 6 de diciembre de 2018, en la Copa del Rey, y terminó con una cómoda victoria del Real Betis por 4-0. Antes de ese partido copero, se enfrentaron en una eliminatoria de la Copa del Rey a doble partido a finales de 2018, que también cayó del lado de los verdiblancos con una ajustada victoria a domicilio por 1-0.

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¿Cuándo se juega el Real Betis-Racing de Santander de LaLiga?

El Real Betis-Racing de Santander se disputará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el domingo 13 de diciembre de 2026.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis-Racing de Santander de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Real Betis-Racing de Santander de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Real Betis: Como club local, el Real Betis pondrá las entradas a la venta directamente a través de su portal oficial (realbetisbalompie.es). Por lo general, se ofrecen primero a los abonados (socios) y las localidades restantes se ponen a disposición del público una o dos semanas antes del partido.

Como club local, el Real Betis pondrá las entradas a la venta directamente a través de su portal oficial (realbetisbalompie.es). Por lo general, se ofrecen primero a los abonados (socios) y las localidades restantes se ponen a disposición del público una o dos semanas antes del partido. Canales oficiales del Racing de Santander: Si apoyas al equipo visitante o buscas entradas para la zona reservada a su afición, el Racing de Santander coordina las solicitudes y la distribución de esas entradas directamente a través de su web oficial (realracingclub.es).

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan las entradas ofrecidas por los clubes, a menudo se pueden encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis-Racing de Santander de LaLiga?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo Real Betis-Racing de Santander de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Público general / entrada estándar: Suelen partir de unos 20 a 25 € .

Suelen partir de unos . Laterales y zonas prémium de la grada inferior: Cuestan aproximadamente de 40 a 90 € .

Cuestan aproximadamente de . Paquetes de hospitalidad VIP: Por lo general, parten de unos 120 a más de 180 €=.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta directa de los clubes, puedes encontrarlas en plataformas de reventa como StubHub. Sus precios varían según la demanda del mercado:

Localidades de reventa más económicas: Parten de unos 19 a 25 € .

Parten de unos . Reventa de gama media / laterales: Generalmente cuestan de 45 a 150 € .

Generalmente cuestan de . Reventa de localidades prémium y de la grada inferior: Los precios van de 190 a más de 250 €.

Real Betis-Racing de Santander de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis y el Racing de Santander

El Real Betis ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue una victoria a domicilio por 2-3 ante el Navalcarnero en la Copa del Rey el 12 de noviembre. Antes, tras ganar 2-1 al Málaga en LaLiga, se impuso 0-2 al Elche también en liga. Su única derrota en esta racha llegó ante el Borussia Dortmund en la Champions League, por 2-1. En otro de esos partidos de LaLiga, el Betis empató 0-0 con el Celta de Vigo. En estos cinco encuentros marcó siete goles y encajó cuatro.

El Racing de Santander ha ganado dos partidos, perdido dos y ganado una eliminatoria de la Copa del Rey en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 1-2 ante el Málaga en LaLiga, mientras que su derrota más abultada fue el 0-3 frente al Real Madrid. También ganó 2-1 al Espanyol y 0-2 al Ribadesella CF en la Copa, pero la derrota por 2-0 ante Osasuna en un encuentro anterior de esta serie refleja la irregularidad defensiva que le ha causado problemas esta temporada. El Racing marcó cinco goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Real Betis-Racing de Santander: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento oficial entre el Real Betis y el Racing de Santander fue en la Copa del Rey en diciembre de 2018, cuando el Betis ganó 4-0 en casa. En sus últimos cinco duelos directos, el Betis tiene una clara ventaja, con cuatro victorias frente a ninguna del Racing y un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en Segunda División en 2014 y 2015. La única ocasión en que el Racing evitó la derrota fue una derrota en casa por 0-1 en la Copa del Rey en noviembre de 2018, que fue, a su vez, una victoria del Betis, mientras que el empate 1-1 en LaLiga de marzo de 2012 sigue siendo la única ocasión en que ninguno de los dos equipos sumó los tres puntos.