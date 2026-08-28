Cómo conseguir entradas para el RB Leipzig vs Hamburger SV: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El RB Leipzig se enfrenta al Hamburger SV el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

Ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales para ganar impulso en la parte inicial de la clasificación de la máxima categoría. La última vez que ambos clubes se enfrentaron en la Bundesliga fue en marzo de 2026, cuando el RB Leipzig logró una victoria a domicilio por 2-1 contra el Hamburgo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el RB Leipzig vs Hamburger SV, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del RB Leipzig vs Hamburger SV de la Bundesliga?

El RB Leipzig vs Hamburger SV se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig, con el saque inicial programado.

Bundesliga - Jornada 3 13 sept 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig vs Hamburger SV de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre RB Leipzig y Hamburger SV, puedes adquirirlas a través de plataformas oficiales o de reventa:

Tienda oficial de entradas del RB Leipzig: El lugar principal y más seguro para comprar entradas para los partidos en casa es directamente la tienda oficial de entradas del RB Leipzig o la aplicación RBL Ticket. Los aficionados locales pueden registrar una cuenta para ver los mapas de asientos, comprobar la disponibilidad y comprar entradas a precios oficiales.

Intercambio oficial de entradas (mercado de reventa): Si las localidades estándar se agotan, el RB Leipzig gestiona un intercambio oficial secundario de entradas, el RBL Ticketmarkt, en su web, donde los abonados revenden legalmente sus asientos a precio oficial.

Cupo del club visitante: Los aficionados visitantes que quieran sentarse en la zona del Hamburger SV deben comprar las entradas a través de la tienda oficial de entradas del club o del portal para aficionados del Hamburger SV.

Mercado secundario y agregadores de entradas: Plataformas como StubHub ofrecen opciones de reventa si los canales oficiales están completamente agotados, aunque los precios en estas plataformas fluctúan por encima del valor nominal en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig vs Hamburger SV de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido entre RB Leipzig y Hamburger SV en el Red Bull Arena varían dependiendo de si las compras a precio oficial a través de los canales del club o mediante plataformas de reventa del mercado secundario.

Precios oficiales de las entradas (venta primaria)

Zona de pie / zona de animación (Sektor B): 13 £ - 17 £

Categoría 4-5 (detrás de las porterías / esquinas del anillo superior): 20 £ - 34 £

Categoría 2-3 (laterales / esquinas del anillo inferior): 38 £ - 56 £

Categoría 1 (tribuna principal central y tribuna opuesta): 60 £ - 85 £

Entradas con descuento y para jóvenes: 9 £ - 25 £ (disponibles en la mayoría de categorías estándar para estudiantes, personas mayores y niños)

Precios de reventa y del mercado secundario

Debido a la alta demanda y a la disponibilidad limitada para los no socios, los precios en las plataformas secundarias autorizadas de entradas, como StubHub, fluctúan según la demanda del mercado:

Precios de salida (los más bajos disponibles): ~15 £ - 25 £ (para asientos individuales o localidades de pie en zonas altas)

Precio medio de reventa: ~60 £ - 120 £ (dependiendo de la fila elegida, de la demanda de asientos contiguos y de la cercanía al día del partido)

RB Leipzig vs Hamburger SV de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig vs Hamburger SV

El Leipzig llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 6-0 sobre el Eintracht Trier en la DFB-Pokal, una actuación que le dio algo de confianza tras una pretemporada complicada. Antes de eso, perdió por 3-1 ante el Bayern de Múnich y por 2-0 frente al Leeds United en amistosos. El Leipzig marcó 12 goles en esos cinco partidos y encajó seis.

El Hamburgo llega en buena forma. Sus últimos cinco resultados muestran tres victorias, un empate y una derrota. El más reciente fue un triunfo por 3-0 en el campo del SC Verl en la DFB-Pokal, después de un empate 2-2 con el Lille y una victoria por 2-1 sobre el Toulouse en pretemporada. El Hamburgo marcó nueve goles en esos cinco encuentros y encajó siete, y el resultado ante el Verl supuso dejar la portería a cero en su primer partido oficial.

RB Leipzig vs Hamburger SV: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes terminó 1-2 a favor del Leipzig, disputado en el campo del Hamburgo en la Bundesliga el 1 de marzo de 2026. Antes de eso, el Leipzig ganó 2-1 en casa en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Leipzig ha ganado cuatro veces y ha habido un empate, con 11 goles marcados frente a los cinco del Hamburgo.

Clasificación del RB Leipzig vs Hamburger SV

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Hamburger SV ocupa la 10.ª plaza, mientras que el RB Leipzig está cuatro posiciones por debajo, en la 14.ª.