El RB Leipzig recibe al Augsburg el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

Históricamente, el Leipzig ha logrado buenos resultados en casa ante el Augsburg y ha ganado la mayoría de sus enfrentamientos en Sajonia. En su estadio, el RB Leipzig suele buscar el dominio de la posesión y aprovechar la velocidad de sus atacantes, mientras que el Augsburg a menudo se apoya en una defensa organizada y en los contraataques.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el RB Leipzig-Augsburg, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el RB Leipzig-Augsburg de la Bundesliga?

El RB Leipzig-Augsburg se disputa el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig-Augsburg de la Bundesliga?

Si buscas entradas para el partido de Bundesliga entre el RB Leipzig y el FC Augsburg en el Red Bull Arena, tienes varias opciones de venta oficial y reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del RB Leipzig: La forma más directa y segura de comprar entradas estándar para el partido es acudir a la tienda oficial de entradas en línea del RB Leipzig o a la aplicación oficial RBL Ticket App. La venta general suele abrirse primero a los socios del club, antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público.

La forma más directa y segura de comprar entradas estándar para el partido es acudir a la tienda oficial de entradas en línea del RB Leipzig o a la aplicación oficial RBL Ticket App. La venta general suele abrirse primero a los socios del club, antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público. Zona visitante del FC Augsburg: Los aficionados del equipo visitante pueden buscar entradas para su sector directamente en el portal oficial de entradas del FC Augsburg o a través de su servicio de atención al cliente, ya que el club visitante distribuye las entradas asignadas a su afición.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig-Augsburg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre el RB Leipzig y el FC Augsburg varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (Stehplatz): Desde 15,00 €

Desde Asientos de categoría 5 (esquinas superiores / gradas altas): Entre 33,00 € y 39,00 € aproximadamente

Entre y aproximadamente Asientos de categoría 4 (zona central o lateral de la grada superior): Entre 39,00 € y 47,00 € aproximadamente

Entre y aproximadamente Asientos de categoría 3 (gradas inferiores o intermedias y esquinas): Entre 43,00 € y 54,00 € aproximadamente

Entre y aproximadamente Asientos de categoría 1 y prémium (zonas centrales de las gradas inferiores o principales): Desde 60,00 € hasta 80,00 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa más baratas: Por lo general, parten de entre 19,00 € y 30,00 € para localidades con visibilidad reducida o estándar en períodos de menor demanda, aunque la mayoría de las opciones de reventa el día del partido comienzan más cerca de los 50,00 € a 95,00 € .

Por lo general, parten de entre y para localidades con visibilidad reducida o estándar en períodos de menor demanda, aunque la mayoría de las opciones de reventa el día del partido comienzan más cerca de los a . Precio medio en el mercado de reventa: Suele oscilar entre 100,00 € y 200,00 € o más , según cuánto falte para el partido y la ubicación exacta de los asientos.

Suele oscilar entre y , según cuánto falte para el partido y la ubicación exacta de los asientos. Asientos prémium de reventa: Las localidades bien situadas en los laterales o los asientos con servicios de hospitalidad vendidos en reventa pueden superar los 300,00 € a 500,00 € o más.

RB Leipzig-Augsburg de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig y el Augsburg

El Leipzig llega a este encuentro con dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Durante esa racha también cayó por 3-1 frente al Werder Bremen y por 4-1 ante el Como en la Champions League. La victoria por 5-0 sobre el Hamburger SV y el triunfo anterior por 3-0 ante el Borussia Mönchengladbach demuestran la capacidad de la plantilla para ofrecer grandes actuaciones. En esos cinco partidos, el Leipzig marcó 11 goles y encajó 10, cifras que apuntan a una irregularidad tanto en ataque como en defensa.

El Augsburg acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 en un amistoso contra el Hertha Berlín, después de caer por 3-2 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. Entre sus resultados más destacados figuran la victoria por 4-1 a domicilio ante el Eintracht Frankfurt y el triunfo por 3-0 sobre el Schalke. El Augsburg marcó 11 goles y encajó ocho en esos cinco partidos, lo que refleja que genera ocasiones, pero también puede mostrar debilidades defensivas.

RB Leipzig-Augsburg: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 7 de marzo de 2026, cuando el Leipzig ganó 2-1 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco duelos, el Leipzig ha sido el dominador, con una victoria por 6-0 en octubre de 2025, cuando el Augsburg ejerció de anfitrión, y otra por 4-0 en casa en septiembre de 2024. El mejor resultado del Augsburg en este período es un empate 2-2 en casa en febrero de 2024. El balance global de los cinco partidos es de tres victorias del Leipzig, un empate y una victoria del Augsburg.