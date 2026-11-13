El Rayo Vallecano recibe al Levante el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid.

Su último enfrentamiento tuvo lugar en LaLiga el 16 de marzo de 2026 y terminó con un disputado empate 1-1 en el Campo de Fútbol de Vallecas. Uno de los resultados más contundentes de sus últimos duelos fue la victoria del Rayo Vallecano por 3-0 a domicilio ante el Levante en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Rayo Vallecano contra el Levante, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Rayo Vallecano contra el Levante de LaLiga?

El Rayo Vallecano contra el Levante se disputa en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, el domingo 6 de diciembre de 2026.

Primera División - Jornada 15 6 dic 2026 - 09:00 Campo de Futbol de Vallecas

¿Cómo comprar entradas para el Rayo Vallecano contra el Levante de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Levante:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Las entradas para el Campo de Fútbol de Vallecas se pueden comprar directamente en la web oficial y en la taquilla del Rayo Vallecano.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas disponibles a través de los canales oficiales del club se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rayo Vallecano contra el Levante de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Levante:

1. Canales oficiales del club

Localidades estándar en la venta oficial: Suelen costar aproximadamente entre 25 € y 90 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas generales: A partir de unos 50 € a 65 € .

A partir de unos . Localidades prémium, con vistas desde el centro o de gran demanda: Entre 145 € y más de 500 €.

Rayo Vallecano contra Levante en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rayo Vallecano y el Levante

El Rayo Vallecano ha ganado dos partidos, ha empatado dos y ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En su partido más reciente venció por 3-0 al Celta de Vigo en LaLiga y, durante esta racha, también derrotó por 3-2 al Recreativo de Huelva en la Copa del Rey. Su única derrota fue ante el Elche, por 3-0 en LaLiga el 24 de octubre. El Rayo empató sus otros dos partidos de liga de este periodo: 1-1 contra el Getafe y 1-1 contra Osasuna.

En sus últimos cinco partidos de LaLiga, el Levante ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid el 31 de octubre, después de caer por 2-1 ante la Real Sociedad. Su única victoria en esta racha llegó contra el Athletic de Bilbao, al que ganó por 3-1 el 21 de octubre. El Levante ha marcado nueve goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros.

Rayo Vallecano contra Levante: Últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en LaLiga el 16 de marzo de 2026, cuando el partido disputado en Vallecas terminó 1-1. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Rayo Vallecano presenta el mejor balance, con dos victorias frente a las dos del Levante y un empate. El triunfo del Rayo por 3-0 en el campo del Levante en octubre de 2025 fue el resultado más contundente de esta serie reciente, mientras que la victoria del Levante por 4-1 en casa en mayo de 2019 sigue siendo su triunfo por mayor margen en estos enfrentamientos.