Cómo conseguir entradas para el Racing Santander vs Valencia: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Racing de Santander se enfrenta al Valencia el domingo, 11 de octubre de 2026 en el estadio El Sardinero, en Santander.

Los partidos entre ambos equipos suelen ser competidos y entretenidos, con una media de 2,8 goles por encuentro en sus enfrentamientos oficiales. El último duelo liguero oficial entre ambos tuvo lugar el 29 de enero de 2012 y terminó con un emocionante empate 2-2 en el estadio El Sardinero.

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¿Cuándo es el saque inicial del Racing de Santander vs Valencia de LaLiga?

El Racing de Santander vs Valencia comienza en el estadio El Sardinero el domingo, 11 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 8 11 oct 2026 - 15:00 Estadio El Sardinero

¿Cómo comprar entradas para el Racing de Santander vs Valencia de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Valencia, puedes seguir estas opciones principales:

Sitio web oficial del Racing de Santander: compra directamente a través del portal oficial de venta de entradas del club una vez que se abra la venta al público general.

Taquilla del estadio El Sardinero: compra entradas en persona en la taquilla del estadio en Santander antes del día del partido, sujetas a disponibilidad.

Sección oficial para aficionados visitantes del Valencia: si apoyas al Valencia, consulta el sitio oficial del Valencia CF para las entradas del cupo visitante.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Racing de Santander vs Valencia de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Valencia varían en función de dónde las compres y de la categoría del asiento:

Entradas oficiales a precio de venta: las entradas estándar para el día de partido compradas directamente a través del Racing de Santander suelen oscilar entre 30 € y 70 € para las zonas estándar de admisión general, como los fondos o los anillos superiores, y suben hasta 80 € y 150 €+ para las zonas premium de tribuna principal o las vistas centradas en el medio campo.

Entradas de la zona visitante: las entradas oficiales asignadas a los aficionados visitantes del Valencia suelen costar entre 30 € y 50 € bajo los límites estándar de precios de LaLiga para las zonas de aficionados visitantes.

Plataformas secundarias de entradas: en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub, los precios fluctúan según la demanda. Las localidades de admisión general suelen comenzar en torno a 120 € y 230 € , mientras que las categorías centrales o premium pueden oscilar entre 350 € y 700 €+ .

Racing de Santander vs Valencia de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Racing de Santander y del Valencia

El Racing de Santander ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Rayo Vallecano en LaLiga el 5 de septiembre, después de una victoria previa por 3-2 sobre el Elche el 28 de agosto. El Racing ha marcado y encajado goles en sus cuatro encuentros oficiales esta temporada, y una derrota por 1-0 ante el Getafe al inicio de la campaña puso de relieve su fragilidad defensiva. En esos cinco partidos, ha marcado 12 goles y ha encajado 11.

El Valencia ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco encuentros. Su única victoria llegó en un amistoso de pretemporada contra el Hercules, mientras que su balance en LaLiga es de tres derrotas y un empate. El resultado más reciente fue una derrota en casa por 5-0 ante el Barcelona el 6 de septiembre, y también cayó por 3-1 ante el Deportivo de A Coruña la semana anterior. El Valencia ha marcado solo un gol y ha encajado nueve en sus tres partidos de LaLiga esta temporada.

Racing de Santander vs Valencia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en LaLiga el 29 de enero de 2012, cuando Racing de Santander y Valencia empataron 2-2 en el estadio El Sardinero. Los cinco enfrentamientos directos registrados entre los clubes datan de las temporadas 2010-11 y 2011-12, con dos victorias del Valencia, ninguna del Racing y tres partidos terminados en empate. El Valencia ha marcado 10 goles en esos cinco enfrentamientos, por los ocho del Racing.