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Cómo conseguir entradas para el Racing de Santander-Real Madrid: Precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

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El Racing de Santander se enfrenta al Real Madrid en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Real Madrid domina claramente el historial frente al Racing de Santander: ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos oficiales y dejó su portería a cero en el más reciente.

Su último duelo oficial de liga antes de esta temporada terminó con una contundente victoria por 4-0 del Real Madrid.

¿Cuándo se juega el Racing de Santander vs. Real Madrid de LaLiga?

El Racing de Santander recibe al Real Madrid en el estadio El Sardinero, en Santander, el domingo 1 de noviembre de 2026.

crest
Primera División - Jornada 11
Estadio El Sardinero

¿Cómo comprar entradas para el Racing de Santander vs. Real Madrid de LaLiga?

Para conseguir entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid en el estadio El Sardinero, puedes consultar directamente el portal oficial de venta de entradas del Racing de Santander. Allí encontrarás información sobre la venta general, los periodos de compra preferente para socios y las novedades de taquilla.

También puede haber entradas disponibles en plataformas de reventa y mediante la reventa entre aficionados. Conviene revisar las condiciones de la página que elijas para comprarlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Racing de Santander vs. Real Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Racing de Santander vs. Real Madrid de LaLiga varían considerablemente según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general / asientos estándar: Suelen costar aproximadamente entre 40 € y 120 €, según la categoría y la ubicación en el estadio El Sardinero (Gol, Preferencia o Tribuna).
  • Preferencia para socios / abonados: Las tarifas reducidas o los periodos de compra restringidos suelen reservarse exclusivamente a los socios oficiales del club («socios»).
  • Paquetes VIP: Las opciones de asientos prémium con acceso a las salas del estadio suelen partir de unos 350 € a 450 €.

2. Plataformas de reventa

Si se agotan las entradas en los canales oficiales del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Grada superior / asientos de categoría 4: Parten de unos 140 € a 180 € para partidos de gran demanda contra el Real Madrid.
  • Asientos laterales de categorías 2 y 3: Suelen costar entre 200 € y 380 €, según la visibilidad y la ubicación exacta del sector.
  • Asientos VIP / prémium de reventa: Sus precios pueden superar fácilmente los 450 € y llegar a los 800 € durante los periodos de máxima demanda, cuando se han agotado por completo las entradas de venta oficial.


Racing de Santander vs. Real Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Racing de Santander y el Real Madrid

El Racing de Santander llega a este partido con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su compromiso más reciente acabó con una derrota por 5-0 ante el Celta de Vigo, y en esa misma racha también perdió por 7-2 contra el Barcelona. Sus dos triunfos fueron ante el Deportivo Alavés, por 2-1, y el Elche, por 3-2. Esos resultados sugieren que puede competir, aunque ha mostrado graves problemas defensivos. En esos cinco partidos, el Racing marcó 10 goles y encajó 18.

El Real Madrid ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid, y también cayó por 1-0 frente al Real Betis. En el lado positivo, la victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano y el triunfo por 2-1 ante el Inter en la Champions League demuestran que sigue siendo capaz de ofrecer grandes actuaciones. El Madrid marcó 10 goles y encajó cinco en esa serie de cinco encuentros.

SAN

SAN - Formulario

ALA
W2-1
BAR
L7-2
CEL
L5-0
VAL
D2-2
OSA
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/17
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
SEV
W4-1
RBL
W4-1
Gol marcado (encajado)
14/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Racing de Santander vs. Real Madrid: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en el historial facilitado tuvo lugar en febrero de 2012, cuando el Real Madrid ganó 4-0 en casa. De los cinco partidos recogidos, el Real Madrid ganó cuatro y el Racing de Santander no ganó ninguno. El otro terminó en empate, un 0-0 en El Sardinero en septiembre de 2011. El Real Madrid marcó 15 goles en esos cinco duelos, mientras que el Racing solo anotó uno.

Cara a cara

Racing SantanderEmpateReal Madrid
0
1
4
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
2Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
93241310+311
L
L
D
L
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
9045618-124
L
D
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
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