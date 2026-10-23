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Cómo conseguir entradas para el PSV Eindhoven contra el Club Brujas: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El PSV Eindhoven se enfrenta al Club Brugge en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

Los enfrentamientos anteriores entre ambos clubes se limitan a partidos amistosos. El último, disputado en julio de 2024, terminó con un empate 1-1. El PSV llega a este encuentro con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el PSV Eindhoven contra el Club Brujas, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el PSV Eindhoven contra el Club Brujas de la Champions League?

El PSV Eindhoven contra el Club Brujas se disputa en el Philips Stadion de Eindhoven el miércoles 4 de noviembre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 4
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¿Cómo comprar entradas para el PSV Eindhoven contra el Club Brujas de la Champions League?

Para conseguir entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el PSV Eindhoven y el Club Brujas en el Philips Stadion, tienes varias opciones principales según tu condición de socio y tus preferencias:

  • Venta oficial del club: Las entradas oficiales se venden directamente a través del portal de venta online del PSV Eindhoven. Para comprarlas al club, normalmente se necesita una cuenta gratuita PSV Club Card. La venta se abre primero a los grupos prioritarios, los abonados y los socios antes de que se pongan a disposición las localidades restantes.
  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agota el cupo de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el PSV Eindhoven contra el Club Brujas de la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el PSV Eindhoven y el Club Brujas en el Philips Stadion:

1. Canales oficiales del club

  • Entradas estándar: Las entradas oficiales compradas directamente a través del portal online del PSV suelen costar aproximadamente entre 35 y 90 €, según la grada y la categoría de la localidad, por ejemplo, si está en un fondo o en un lateral. Sin embargo, para comprarlas se necesita una tarjeta del club o ser socio, y suelen agotarse rápidamente entre los grupos prioritarios.
  • Paquetes oficiales de hospitalidad: Las experiencias prémium y las opciones de hospitalidad para el día del partido ofrecidas directamente por los canales oficiales del club suelen partir de unos 250 o 300 € en adelante por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Grada alta de los fondos / localidades de categoría bronce: Los precios iniciales suelen situarse entre 200 y 230 €.
  • Laterales y gradas bajas: Las localidades en zonas prémium y en las gradas bajas suelen costar de media entre 250 y más de 450 €.
  • Zonas VIP y de gran demanda: Las categorías exclusivas o los paquetes ofrecidos por agencias pueden superar los 500 e incluso los 800 €, según la disponibilidad.

PSV Eindhoven contra Club Brujas en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del PSV Eindhoven y del Club Brujas

El PSV Eindhoven ha ganado tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, ha empatado uno y ha perdido otro. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-2 ante el FC Twente en la Eredivisie, que puso fin a una racha en la que había vencido por 4-1 al Sparta Rotterdam y por 3-1 a domicilio al Ajax. Los otros puntos que se dejó por el camino fueron en la Champions League, con un empate 1-1 frente al Shakhtar Donetsk. El PSV ha marcado 15 goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros, cifras que reflejan su capacidad goleadora y su vulnerabilidad defensiva.

El Club Brujas ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Genk en la Primera División A belga. También venció por 3-1 al Royal Antwerp durante esta racha. Sus dos derrotas fueron ante el Aston Villa en la Champions League y el Gent en la competición nacional. El Brujas ha marcado nueve goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

PSV

PSV - Formulario

TWE
L3-2
HEE
W2-0
RBL
L1-0
HAA
L2-1
POR
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CLB

CLB - Formulario

GNK
W3-0
RAA
W1-4
INT
W3-4
LOK
W1-0
RCL
W3-0
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

PSV Eindhoven contra Club Brujas: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre el PSV Eindhoven y el Club Brujas fue un amistoso de pretemporada disputado en julio de 2024, que terminó 1-1. En los tres amistosos registrados entre ambos clubes, el PSV ha ganado uno, el Club Brujas ha ganado otro y el tercero acabó en empate. No figuran enfrentamientos oficiales entre ambos equipos en los datos disponibles.

Cara a cara

PSV EindhovenEmpateBrujas
1
1
1
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Brujas badge
Brujas
CLB
1
F
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Brujas badge
Brujas
CLB
2
F
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
2
Brujas badge
Brujas
CLB
1
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron3/3
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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