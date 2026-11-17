El Preston North End recibe al Portsmouth el miércoles 9 de diciembre de 2026 en Deepdale, en Preston.

Su enfrentamiento más reciente tuvo lugar en febrero de 2026 en Deepdale, donde el Preston North End logró una ajustada victoria por 1-0 gracias a un gol de Alfie Devine. Antes, el Portsmouth había conseguido una victoria por la mínima, también por 1-0, en agosto de 2025, además de imponerse con claridad por 3-1 en casa durante la temporada 2024–25.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Preston North End contra el Portsmouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Preston North End contra el Portsmouth de Championship?

El Preston North End contra el Portsmouth se disputa en Deepdale, en Preston, el miércoles 9 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 20 9 dic 2026 - 14:45 Deepdale

¿Cómo comprar entradas para el Preston North End contra el Portsmouth de Championship?

Para comprar entradas para el Preston North End contra el Portsmouth de Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial del club: Compra directamente en la taquilla oficial del Preston North End o en el portal online del club. Es la forma más fiable de conseguir entradas a su precio oficial para los partidos en casa en Deepdale.

Compra directamente en la taquilla oficial del Preston North End o en el portal online del club. Es la forma más fiable de conseguir entradas a su precio oficial para los partidos en casa en Deepdale. Zona visitante a través del Portsmouth: Si apoyas al equipo visitante, puedes consultar el portal oficial de venta de entradas del Portsmouth para conocer el cupo destinado a su afición y las fases de venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Preston North End contra el Portsmouth de Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Preston North End contra el Portsmouth de Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada estándar de adulto: Suele costar aproximadamente entre 30 € y 45 € .

Suele costar aproximadamente entre . Entradas con descuento: Suelen partir de unos 12 € a 25 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas más económicas o asientos en los fondos: Suelen partir de unos 75 € .

Suelen partir de unos . Precio medio de mercado: Ronda los 135 €.

Preston North End contra Portsmouth de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Preston North End y el Portsmouth

El Preston suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship, con nueve goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 1-0 ante el Southampton, después de perder por 3-2 frente al Sheffield United y por 2-0 en el campo del Stoke City. Al Preston le ha costado encadenar victorias durante este periodo, y la derrota por 4-1 ante el Wrexham representa su mayor tropiezo en esta racha.

El Portsmouth ha conseguido dos victorias y dos empates, y ha sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship. Su encuentro más reciente terminó en derrota por 2-1 ante el Stoke City, mientras que la victoria por 3-1 sobre el Swansea City fue su resultado más destacado de esta serie. El Portsmouth empató 0-0 con el Burnley y 1-1 con el Wolverhampton Wanderers durante este tramo, mostrando que es capaz de resistir, aunque no siempre convierte su presión en victorias.

Preston North End contra Portsmouth: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en febrero de 2026, cuando el Preston North End venció por 1-0 al Portsmouth en Deepdale en Championship. En los últimos cuatro enfrentamientos de Championship, siempre ganó el equipo local: el Preston se impuso por 2-1 en Deepdale en marzo de 2025, mientras que el Portsmouth ganó en casa por 1-0 en agosto de 2025 y por 3-1 en noviembre de 2024. El Preston tiene una ligera ventaja en el balance reciente de enfrentamientos directos, con tres victorias en los últimos cuatro partidos oficiales entre ambos equipos.