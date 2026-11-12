El Portsmouth recibe al West Brom el sábado 5 de diciembre de 2026 en Fratton Park, en Portsmouth.

En su enfrentamiento liguero más reciente en Fratton Park, en enero de 2026, el Portsmouth logró una contundente victoria por 3-0 ante el West Brom. Antes de ese encuentro, el West Brom había conseguido un convincente triunfo por 5-1 en The Hawthorns en enero de 2025, además de un empate 1-1 en una fase anterior de la temporada 2025–26.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Portsmouth contra el West Brom, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Portsmouth contra el West Bromwich Albion de la Championship?

El Portsmouth contra el West Brom se disputa en Fratton Park, en Portsmouth, el sábado 5 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 19 5 dic 2026 - 10:00 Fratton Park

¿Cómo comprar entradas para el Portsmouth contra el West Bromwich de la Championship?

Para comprar entradas para el partido de la Championship entre el Portsmouth y el West Bromwich, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas pueden comprarse directamente a través de las plataformas oficiales de los clubes participantes. El portal oficial de venta de entradas del Portsmouth gestiona las localidades del equipo local en Fratton Park, mientras que la web oficial del West Bromwich Albion ofrece entradas para la zona visitante a los aficionados del West Brom que cumplan los requisitos de puntos de fidelidad o categoría de socio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portsmouth contra el West Bromwich de la Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el partido de la Championship entre el Portsmouth y el West Bromwich:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada estándar para adultos: Parten de 35 £ y llegan hasta 37 £ .

Parten de y llegan hasta . Entradas con descuento y localidades especiales: Oscilan entre 16 £ y 30,50 £ .

Oscilan entre y . Localidades premium y ejecutivas para aficionados locales: Suelen oscilar entre 48 £ y 50 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entrada general: Las localidades estándar suelen partir de unos 75 £ .

Las localidades estándar suelen partir de unos . Precio medio o mediano de reventa: Suele oscilar entre 80 £ y 83 £, según la grada y la zona de Fratton Park.

Portsmouth contra West Bromwich Albion en la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Portsmouth y el West Bromwich Albion

El Portsmouth ha sumado tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos de la Championship, con ocho goles a favor y tres en contra. Su encuentro más reciente fue una victoria en casa por 3-1 ante el Swansea City el 3 de noviembre. Antes, empató 1-1 con el Wolverhampton Wanderers y ganó 0-1 a domicilio al Norwich City. El equipo de Mousinho ha mostrado regularidad tanto en ataque como en defensa durante esta serie de partidos.

El West Brom ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos de la Championship. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Southampton el 3 de noviembre, después de ganar 3-1 en el campo del West Ham el 31 de octubre. El West Brom también venció 3-2 a domicilio al Blackburn Rovers y 1-2 al Wrexham durante esta serie, en la que marcó nueve goles en cinco partidos.

Portsmouth contra West Bromwich Albion: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Portsmouth ganó 3-0 en Fratton Park en la Championship. Antes, el West Brom venció 5-1 en The Hawthorns en enero de 2025, y ambos equipos empataron 1-1 en The Hawthorns en agosto de 2025. Los resultados de los cuatro enfrentamientos oficiales más recientes en la etapa de la Championship han estado repartidos, con victorias para ambos equipos. El Portsmouth ganó 3-0 en el último duelo entre ambos en este estadio.