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UEFA Nations League B
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Cómo conseguir entradas para el Polonia vs Rumanía: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

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UEFA Nations League B
Polonia
Rumanía

Polonia se enfrenta a Rumanía en la Liga B de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas

Polonia recibe a Rumanía en un apasionante encuentro del Grupo H de la UEFA Nations League en el prestigioso PGE Narodowy de Varsovia el 2 de octubre de 2026. Este duelo europeo de alto nivel enfrenta a dos selecciones competitivas que pelean por el primer puesto de su grupo.

GOAL te ofrece todos los detalles que necesitas para asegurarte tu asiento en el PGE Narodowy. Descubre las plataformas oficiales de compra, las opciones de precio de las entradas y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Polonia vs Rumanía de la UEFA Nations League B?

El Polonia vs Rumanía se disputa en el Estadio Nacional de Varsovia, con el horario de inicio todavía por confirmar.

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UEFA Nations League B - Jornada 3
National Stadium, Varsovia

¿Dónde comprar entradas para el Polonia vs Rumanía?

Las entradas oficiales del partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), que gestiona la venta principal de los partidos de la selección de Polonia como local. El portal oficial es tu opción principal para conseguir entradas a su precio oficial durante los periodos de preventa y venta general al público.

Si las entradas del sitio oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son la mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Polonia vs Rumanía?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la PZPN suelen empezar en 25 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, con precios que aumentan según la categoría del asiento y su ubicación dentro del PGE Narodowy.

En mercados secundarios como StubHub, los precios actuales de reventa arrancan en 52 € por asiento, con tarifas finales que fluctúan en función de la sección, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Polonia vs Rumanía, UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Polonia y Rumanía

Polonia ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Nigeria, y también sufrió una derrota por 0-2 ante Ucrania en un amistoso. Antes, venció a Albania por 2-1 y a Malta por 3-2 durante la fase de clasificación para el Mundial. El equipo de Urban marcó siete goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Rumanía ha firmado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 2-1 sobre Gales, y también empató 1-1 con Georgia. Perdió ante Eslovaquia y Turquía en ese periodo, mientras que el 7-1 sobre San Marino fue su resultado más amplio en esta racha. El equipo de Hagi marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

POL

POL - Formulario

ALB
W2-1
SWE
L3-2
UKR
L0-2
NGA
D2-2
BIH
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ROU

ROU - Formulario

TUR
L1-0
SVK
L2-0
GEO
D1-1
WAL
W2-1
SWE
L2-1
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Polonia vs Rumanía: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas dos selecciones se produjo en junio de 2017, cuando Polonia ganó 3-1 en casa en un partido de clasificación para el Mundial. Antes de eso, Polonia ganó 3-0 a domicilio en Rumanía en noviembre de 2016 dentro de la misma fase de clasificación. En los cinco enfrentamientos directos registrados, Polonia tiene una clara ventaja con tres victorias frente a las dos de Rumanía, sin empates entre ambas selecciones.

Cara a cara

PoloniaEmpateRumanía
3
0
2
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Polonia badge
Polonia
POL
3
Rumanía badge
Rumanía
ROU
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Rumanía badge
Rumanía
ROU
0
Polonia badge
Polonia
POL
3
F
Amistosos
Polonia badge
Polonia
POL
4
Rumanía badge
Rumanía
ROU
1
F
Amistosos
Polonia badge
Polonia
POL
0
Rumanía badge
Rumanía
ROU
1
F
Amistosos
Polonia badge
Polonia
POL
1
Rumanía badge
Rumanía
ROU
2
F
11Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5


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