La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional de mucho en juego: Polonia se prepara para recibir a Suecia en el Tarczyński Arena de Breslavia. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo decisivo por sus importantes implicaciones para el ascenso y los puntos en la clasificación del torneo.

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¿Cuándo empieza el Polonia-Suecia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Polonia-Suecia se disputará en el Tarczynski Arena de Breslavia, con la hora de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

¿Dónde comprar entradas para el Polonia-Suecia?

Las entradas oficiales de venta primaria se distribuyen directamente a través de Łączy nas piłka, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Polaca de Fútbol para los partidos de la selección. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial para conseguir entradas estándar de acceso general cuando se pongan a la venta los cupos destinados al público.

Si las entradas de venta primaria se agotan por completo o determinadas categorías de asientos dejan de estar disponibles en el portal oficial, plataformas de reventa como StubHub son una opción si se agotan las entradas anunciadas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Polonia-Suecia?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta parten de aproximadamente 30 a 45 € para las zonas de acceso general.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de entrada parten de unos 79 € cuando se agotan los cupos estándar en los puntos de venta primaria.

Polonia-Suecia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Polonia y Suecia

Polonia ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un empate 2-2 ante Nigeria y también sufrió una derrota por 0-2 frente a Ucrania en un amistoso. La derrota por 3-2 ante Suecia en la fase de clasificación para el Mundial a principios de este año fue otro revés, aunque las victorias sobre Albania y Malta supusieron un alivio durante esa campaña. El equipo de Urban marcó siete goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Suecia ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su participación en el Mundial incluyó una victoria por 5-1 sobre Túnez, pero también una derrota por 5-1 ante Países Bajos y otra por 3-0 frente a Francia en dieciseisavos de final. Empató 1-1 con Japón en la fase de grupos y 2-2 con Grecia en un amistoso previo al torneo. El equipo de Potter marcó doce goles en esos cinco partidos, pero encajó diez, reflejo de una plantilla capaz de producir en ataque, aunque ha mostrado debilidades defensivas al más alto nivel.

Polonia-Suecia: últimos enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue en marzo de 2026, cuando Suecia venció a Polonia por 3-2 en un partido de clasificación para el Mundial. Antes, Polonia había ganado 2-0 en casa a Suecia en un encuentro clasificatorio disputado en marzo de 2022. En los cinco enfrentamientos directos registrados, Suecia presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una de Polonia y otra victoria polaca adicional. Ambas selecciones también se enfrentaron en la Eurocopa 2020, en la que Suecia ganó 3-2.