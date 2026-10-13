El Paris Saint-Germain recibe al Lyon el domingo 25 de octubre de 2026 en el Stade Louis II de Mónaco.

Como dos de los clubes con más historia del fútbol francés, los partidos entre el PSG y el Lyon suelen ser duelos de gran importancia para la clasificación europea y la lucha por el título de liga. En su anterior enfrentamiento de Ligue 1, disputado en el Parque de los Príncipes en abril de 2026, el Lyon logró una dramática victoria a domicilio por 1-2 ante el conjunto parisino.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paris Saint-Germain contra el Lyon, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Paris Saint-Germain contra el Lyon de Ligue 1?

El Paris Saint-Germain recibe al Lyon en el Parque de los Príncipes de París el domingo 25 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 8 25 oct 2026 - 15:45 Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el Paris Saint-Germain contra el Lyon de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Olympique Lyonnais en el Parque de los Príncipes, hay varias opciones principales según tu presupuesto y si prefieres los canales oficiales o los mercados de reventa:

1. Plataforma oficial de venta de entradas del PSG

Entradas estándar: La web oficial de venta de entradas del PSG vende directamente entradas de acceso general. Los partidos destacados de Ligue 1 contra rivales como el Lyon suelen agotar pronto sus entradas entre los socios y abonados del club.

Ticketplace (reventa oficial): El PSG dispone de una plataforma oficial de reventa en la que los abonados pueden revender sus localidades de forma segura a precio de mercado o a su precio original, con entrega verificada de entradas digitales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa, plataformas como Ticombo ofrecen entradas de vendedores en el mercado secundario. Los precios en las plataformas de reventa pueden variar según la ubicación del asiento y la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris Saint-Germain contra el Lyon de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Olympique Lyonnais en el Parque de los Príncipes varían considerablemente según la categoría del asiento, las opciones de hospitalidad y si se compran directamente o a través de plataformas de reventa:

1. Entradas oficiales del PSG de venta directa

Acceso general (entradas individuales estándar): Las entradas estándar de acceso general parten de 62 € para asientos situados detrás de la línea de fondo, incluidos los de visibilidad reducida.

Experiencia especial / Le Deck: Los paquetes prémium de terraza y espacios para ver el partido en compañía, como Le Deck Estrade, parten de unos 110 € a 129 € .

Paquetes VIP y de hospitalidad: Las experiencias oficiales de sala y hospitalidad para el día del partido, como Espace des Trophées o Espace International, cuestan entre 556 € y más de 622 € por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa, plataformas como Ticombo ofrecen entradas cuyos precios varían según la demanda:

Categoría 2 / Gradas superiores (Virage Supérieur): Los asientos de las gradas superiores situadas detrás de las porterías suelen costar entre 110 € y 150 € .

Categoría 1 / Gradas inferiores y laterales (Tribune Inférieur / lateral): Los asientos a los lados del terreno de juego o más cerca del campo suelen costar entre 160 € y más de 300 € .

Precio medio de reventa: El precio medio de mercado de los asientos de categoría intermedia para un partido destacado como el PSG contra el Lyon suele rondar los 250 € .

Paris Saint-Germain contra Lyon de Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris Saint-Germain y el Lyon

El PSG llega a este partido tras ganar tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Marsella en Ligue 1 el 20 de septiembre, después de imponerse por 1-0 al Brest a domicilio el fin de semana anterior. Antes, en esa misma racha de cinco partidos, goleó 6-1 al Slovan Bratislava en la Champions League, aunque las derrotas ante el Mónaco y un empate con el Lille pusieron de manifiesto su irregularidad en liga. En esos cinco encuentros, el PSG marcó 12 goles y encajó seis.

El Lyon llega a este encuentro en un buen momento, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 sobre el Rennes el 19 de septiembre, y antes, en esa misma serie de encuentros, también se impuso al Auxerre por 3-1. El Lyon marcó ocho goles y encajó solo cuatro en esos cinco partidos, y dejó su portería a cero en los dos últimos.

Paris Saint-Germain contra Lyon: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó con una victoria del Lyon por 1-2 en el Parque de los Príncipes el 19 de abril de 2026, un resultado que demostró su capacidad para sumar puntos a domicilio ante su rival. En los últimos cinco duelos directos, el Lyon ha ganado tres veces y el PSG, dos. Los parisinos se impusieron por 3-1 en casa en diciembre de 2024 y por 3-2 a domicilio en noviembre de 2025. Los enfrentamientos han sido muy igualados, y el Lyon también logró una victoria por 1-2 en la Copa de Francia en mayo de 2024.