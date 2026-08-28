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Cómo conseguir entradas para el Paris FC vs Strasbourg: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Paris FC se enfrenta al Strasbourg en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

El Paris FC se enfrenta al Strasbourg el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Jean Bouin de París.

Ambos equipos empataron 0-0 en su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026. Con la clasificación en este inicio de temporada en juego, los dos clubes tratarán de sumar tres puntos cruciales en este partido.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paris FC vs Strasbourg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1?

El Paris FC vs Strasbourg se disputa en el Stade Jean Bouin de París.

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Ligue 1 - Jornada 5
Stade Jean Bouin

¿Cómo comprar entradas para el Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el Strasbourg del 19 de septiembre de 2026, puedes adquirirlas a través de varias plataformas de venta de entradas primarias y secundarias:

  • Sitio web oficial del club: La principal fuente es el portal oficial de venta de entradas del Paris FC (billetterie.parisfc.fr), donde las entradas de casa para los partidos en el Stade Jean-Bouin se ponen directamente a disposición del público general.
  • Venta oficial de entradas VIP: Para opciones de hospitality o salas VIP, las entradas se venden oficialmente a través de Official-VIP (official-vip.fr).
  • Mercados secundarios de entradas: Si las entradas oficiales estándar están agotadas, hay entradas disponibles en sitios secundarios de comparación y reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris FC y el Strasbourg en el Stade Jean-Bouin varían en función de la categoría del asiento y de la plataforma de compra:

  • Entrada general estándar: Las entradas primarias directas a través del sitio web oficial del club empiezan en torno a 17 € a 25 € para asientos generales.
  • Mercado secundario: Las plataformas de reventa y revendedores como StubHub ofrecen actualmente asientos estándar desde 38 € a 60 € por entrada.
  • Opciones premium y hospitality: Los asientos de categoría 1 junto a la línea lateral, las ubicaciones premium y los paquetes VIP para el día de partido oscilan entre 75 € y más de 150 €, en función del acceso incluido a la sala y de la visibilidad.

Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris FC vs Strasbourg

El Paris FC no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un empate y cuatro derrotas. Su única cita competitiva en esa racha terminó 0-0 contra el Troyes en la Ligue 1 el 22 de agosto. Antes de eso, perdió 3-2 contra el Angers y cayó 4-0 ante el Mainz 05 en pretemporada. Dos empates 2-2 contra el VfB Stuttgart y el Como completan el balance. A lo largo de esos cinco encuentros, el Paris FC marcó cuatro goles y encajó nueve.

La trayectoria reciente del Strasbourg es igualmente complicada. Ganó solo uno de sus últimos cinco partidos, un empate 1-1 contra el Newcastle United en un amistoso. Su temporada de Ligue 1 comenzó con una derrota por 4-0 ante el Marseille el 21 de agosto. También perdió dos veces contra el Freiburg y cayó 5-2 frente al Elversberg. El Strasbourg encajó 13 goles en esa racha de cinco partidos, mientras que marcó cuatro.

PAR

PAR - Formulario

SCO
L3-2
TRO
D0-0
NCE
W3-0
OM
W2-3
OL
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
STR

STR - Formulario

NEW
W1-1
OM
L4-0
RCL
W2-1
TRO
W2-6
ASM
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Paris FC vs Strasbourg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en la Ligue 1 el 15 de marzo de 2026, cuando el Strasbourg recibió al Paris FC y el partido terminó 0-0. Antes de eso, el Paris FC recibió al Strasbourg en el Stade Jean Bouin en septiembre de 2025, con victoria del Strasbourg por 3-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, que incluyen tres partidos de la Ligue 3 en 2014 y 2015, cada equipo ha logrado dos victorias, además de un empate.

Cara a cara

Paris FCEmpateStrasbourg
1
2
2
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
F
Ligue 1
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Paris FC
PAR
2
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Strasbourg
STR
3
F
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
F
Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
F
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Paris FC vs Strasbourg

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
541083+513
W
D
W
W
W
2
LyonLyonOL
5320102+811
W
D
W
D
W
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
W
D
W
W
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
L
W
W
D
W
5
RennesRennesREN
531189-110
L
W
W
W
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
W
W
L
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
W
D
L
W
L
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
L
D
W
W
L
9
Le MansLe MansLEM
51319906
W
D
D
L
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
512278-15
L
L
W
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
L
D
W
L
D
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
W
D
L
D
L
14
NizaNizaNCE
512236-35
W
L
D
L
D
15
LensLensRCL
51139904
L
D
L
L
W
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
L
L
L
W
D
17
MarsellaMarsellaOM
510478-13
L
L
L
L
W
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
L
D
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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