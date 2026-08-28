El Paris FC se enfrenta al Strasbourg el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Jean Bouin de París.

Los dos equipos ya empataron 0-0 en su último enfrentamiento liguero, disputado en marzo de 2026. Con las primeras posiciones de la temporada en juego, ambos clubes intentarán sumar tres puntos cruciales en este duelo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1?

El Paris FC vs Strasbourg se disputa en el Stade Jean Bouin de París.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

¿Cómo comprar entradas para el Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Paris FC y Strasbourg del 19 de septiembre de 2026, puedes adquirirlas a través de varias plataformas primarias y secundarias de venta de entradas:

Sitio web oficial del club: La principal fuente es el portal oficial de venta de entradas del Paris FC (billetterie.parisfc.fr), donde las entradas de local para los partidos en el Stade Jean-Bouin se ponen directamente a disposición del público general.

Venta oficial de entradas VIP: Para opciones de hospitality o palcos VIP, las entradas se venden oficialmente a través de Official-VIP (official-vip.fr).

Mercados secundarios de entradas: Si las entradas oficiales estándar están agotadas, hay localidades disponibles en sitios secundarios de comparación y reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Paris FC y Strasbourg en el Stade Jean-Bouin varían en función de la categoría del asiento y de la plataforma de compra:

Entrada general estándar: Las entradas primarias directas a través del sitio web oficial del club empiezan en torno a 17 € a 25 € para asientos generales.

Mercado secundario: Las plataformas de reventa y revendedores como StubHub ofrecen actualmente asientos estándar a partir de 38 € a 60 € por entrada.

Opciones prémium y hospitality: Los asientos de categoría 1 en banda, las ubicaciones prémium y los paquetes VIP para el día de partido oscilan entre 75 € y más de 150 € , en función del acceso al lounge incluido y de la visibilidad.

Paris FC vs Strasbourg de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris FC vs Strasbourg

El Paris FC no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un empate y cuatro derrotas. Su única cita competitiva en esa racha terminó 0-0 ante el Troyes en la Ligue 1 el 22 de agosto. Antes de eso, perdió 3-2 contra el Angers y cayó 4-0 ante el Mainz 05 en pretemporada. Dos empates 2-2 frente al VfB Stuttgart y al Como completan el balance. A lo largo de esos cinco partidos, el Paris FC marcó cuatro goles y encajó nueve.

La racha reciente del Strasbourg es igual de complicada. Ganó solo uno de sus últimos cinco partidos: un empate 1-1 contra el Newcastle United en un amistoso. Su temporada de Ligue 1 comenzó con una derrota por 4-0 ante el Marseille el 21 de agosto. También perdió dos veces contra el Freiburg y cayó 5-2 ante el Elversberg. El Strasbourg encajó 13 goles en esa serie de cinco partidos y marcó cuatro.

Paris FC vs Strasbourg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Ligue 1 el 15 de marzo de 2026, cuando el Strasbourg recibió al Paris FC y el partido terminó 0-0. Antes de eso, el Paris FC recibió al Strasbourg en el Stade Jean Bouin en septiembre de 2025, con victoria del Strasbourg por 3-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, que incluyen tres partidos de Ligue 3 en 2014 y 2015, cada equipo ha logrado dos victorias, además de un empate.