El Paderborn se enfrenta al Freiburg el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

El Freiburg llega al partido en un gran momento tras una victoria por 3-1 a domicilio sobre el Motherwell en la fase de clasificación de la Conference League, mientras que el Paderborn empató recientemente 2-2 contra el Werder Bremen en pretemporada. El Paderborn ganó el último enfrentamiento oficial entre ambos por 3-1 a domicilio en la DFB-Pokal en noviembre de 2023.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paderborn vs Freiburg de la Bundesliga?

El Paderborn vs Freiburg se disputa en el Home Deluxe Arena de Paderborn, con el saque inicial programado para la jornada inaugural de la Bundesliga.

Bundesliga - Jornada 2 5 sept 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn vs Freiburg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre Paderborn y Freiburg en el Home Deluxe Arena, sigue estos pasos:

1. Venta oficial primaria

Tienda de entradas del SC Paderborn: Compra directamente a través del portal oficial de venta online del SC Paderborn. Los socios del club y los abonados tienen acceso prioritario antes de cualquier venta al público general.

Intercambio oficial de entradas (Zweitmarkt): Si las entradas normales se agotan, consulta el mercado secundario oficial del Paderborn en su plataforma de entradas para reventas al precio de venta original.

2. Zona para aficionados visitantes

Aficionados del SC Freiburg: Las entradas para la zona visitante se distribuyen exclusivamente a través del portal oficial de entradas del club SC Freiburg para socios registrados y abonados.

3. Mercados secundarios

Si los canales oficiales están agotados, pueden encontrarse opciones secundarias en plataformas agregadoras de entradas como StubHub .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn vs Freiburg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para los partidos del Paderborn varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa:

Precios oficiales en taquilla (valor nominal)

Cuando se compran directamente a través de los canales oficiales del club, los precios estándar de las entradas en el Home Deluxe Arena suelen situarse en los siguientes tramos:

Zonas de pie (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €

Zonas de asiento (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

Plataformas secundarias de reventa

Si se agotan las asignaciones oficiales, las entradas anunciadas en mercados secundarios de comparación o reventa, como StubHub o plataformas agregadoras de entradas, reflejan la demanda del mercado en tiempo real y varían en función de la ubicación del asiento:

Asientos de pie / categoría económica: Desde alrededor de 77 $ - 86 $ (70 € - 80 €)

Categoría estándar de asiento: Normalmente oscilan entre 145 $ - 216 $ (135 € - 200 €)

Paderborn vs Freiburg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn vs Freiburg

Los últimos cinco partidos del Paderborn fueron todos amistosos de pretemporada. Registró dos victorias, dos empates y una derrota en esos encuentros. Su compromiso más reciente terminó con un empate 2-2 contra el Werder Bremen el 8 de agosto, un resultado que repitió en un segundo enfrentamiento el mismo día. Antes, en pretemporada, el Paderborn venció 2-0 al Osnabrueck antes de perder 0-2 contra el Magdeburg. Abrió su calendario veraniego con una victoria por 3-1 sobre el Fagiano Okayama FC.

El Freiburg llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluidos encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 a domicilio sobre el Motherwell en la fase de clasificación de la Conference League el 20 de agosto. También venció 3-0 al Crystal Palace en un amistoso el 15 de agosto y logró dos triunfos por 2-0 sobre el Strasbourg en dos partidos consecutivos de pretemporada el 8 de agosto. Su única derrota en esa racha fue un 0-3 frente al Greuther Fuerth el 31 de julio. En sus últimos cinco partidos, el Freiburg marcó diez goles y encajó cuatro.

Paderborn vs Freiburg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la DFB-Pokal el 1 de noviembre de 2023, cuando el Paderborn derrotó 3-1 al Freiburg a domicilio. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Paderborn ha ganado tres y el Freiburg dos. En la Bundesliga específicamente, el Paderborn ganó 2-0 en el campo del Freiburg en enero de 2020, mientras que el Freiburg ganó 3-1 en el campo del Paderborn en agosto de 2019.

Clasificación del Paderborn vs Freiburg

En la clasificación actual de la Bundesliga, el Paderborn es 13º y el Freiburg ocupa la 9ª posición.