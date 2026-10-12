El Paderborn recibe al Hamburger SV el sábado 24 de octubre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

El Paderborn llega tras una racha de resultados dispares y busca ganar impulso después de su contundente victoria por 3-1 ante el Hoffenheim en su último partido. El Hamburger SV aspira a estabilizar su temporada y recuperarse de sus recientes problemas defensivos ante rivales de primer nivel.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Paderborn contra el Hamburger SV, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Paderborn contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

El Paderborn contra el Hamburger SV se juega el sábado 24 de octubre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

Bundesliga - Jornada 7 24 oct 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el partido entre el SC Paderborn 07 y el Hamburger SV:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del SC Paderborn 07: Es la opción más directa y segura para adquirir entradas a su precio original en las zonas locales. Los socios del club suelen tener acceso prioritario antes de que las entradas salgan a la venta para el público general.

Entradas para la zona visitante del Hamburger SV: Los aficionados del HSV que viajen pueden comprar entradas para la zona visitante oficial directamente a través del portal de entradas del Hamburger SV, normalmente con prioridad para los socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las disponibles en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de la Bundesliga entre el SC Paderborn 07 y el Hamburger SV varían según se compren directamente a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa.

1. Precios oficiales de los clubes (precio original)

Zona de pie (Stehplatz): 14,50 € a 16,50 €

Zona con asiento (Sitzplatz, estándar): 29,00 € a 33,00 €

Zona con asiento (Sitzplatz, prémium): 36,00 € a 39,00 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Precios de partida: Las entradas básicas en las plataformas de reventa suelen partir de entre 30,00 € y 50,00 € .

Paderborn contra Hamburger SV de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn y el Hamburger SV

El Paderborn afronta este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. En el más reciente ganó 3-1 al Hoffenheim en la Bundesliga, después de haber perdido 3-0 en casa ante el Borussia Dortmund. Antes había empatado 0-0 con el Mainz 05 y perdido 0-1 frente al Friburgo. En esos cinco partidos, el Paderborn marcó nueve goles y encajó ocho.

El Hamburgo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos y ha perdido tres. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Colonia en la Bundesliga, después de sufrir dos duras derrotas: 5-0 frente al RB Leipzig y 5-0 contra el Mainz 05. El Hamburgo marcó seis goles y encajó trece en esos cinco encuentros.

Paderborn contra Hamburger SV: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 2 de marzo de 2025 en la 2. Bundesliga, cuando el Paderborn ganó 2-0 en casa. En los cinco últimos partidos de los que se tiene constancia, todos disputados en la segunda división, el Paderborn ha ganado tres veces y los otros dos terminaron en empate, sin ninguna victoria para el Hamburgo. El mejor resultado del Hamburgo en esa serie fue un empate 2-2 en septiembre de 2024.